11 декабря 2025 в 16:40

Джонни Депп сыграет в экранизации романа Булгакова: что известно, премьера

Голливудский актер Джонни Депп сыграет в первой в истории англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», пишет издание Variety. Что об этом известно, какая роль ему досталась?

Кого сыграет Депп в «Мастере и Маргарите»

Премьера проекта была анонсирована на международном кинофестивале «Красное море» в Саудовской Аравии. Производством фильма займется компания IN.2 Film, принадлежащая самому Деппу, совместно с продюсерами Светланой Мигуновой-Дали и Грэйс Ло.

Это будет первая полнометражная адаптация романа Булгакова на английском языке, несмотря на множество попыток режиссеров — в том числе Романа Полански, Федерико Феллини, Терри Гиллиама и База Лурмана — сделать подобный фильм ранее, отмечает издание.

По информации Variety, звезда «Пиратов Карибского моря» сыграет одну из главных ролей в будущем проекте. Режиссер на данный момент не назначен, полный актерский состав также не объявлен. Съемки фильма планируют начать в 2026 году.

«Это будет бомба», — считают пользователи Сети.

Советский и российский режиссер Давид Шнейдеров в беседе с NEWS.ru отметил, что Деппу необходимо передать дух романа «Мастер и Маргарита» при создании англоязычной адаптации.

«Я не понял, что, по мнению Джонни Деппа, является главной ролью. Главная роль — это кто? Мастер или Воланд? Это ведь принципиально разное прочтение фильма. Это ключевой вопрос для того, чтобы сформировать свое отношение к возможной будущей ленте. Тем не менее Депп — блистательный актер, потрясающий, один из лучших. И очень интересно, что получится из англоязычной интерпретации великого романа. Будем надеяться, что к тексту отнесутся бережно. Я видел, что переводы на английский язык есть, и знаю, что они разные. Если им удастся сохранить дух романа, фильм может стать успешным. Конечно, также важен актерский состав», — высказался Шнейдеров.

«Мастер и Маргарита», книга «Мастер и Маргарита», книга Фото: Shutterstock/FOTODOM

Произведение «Мастер и Маргарита» было написано Булгаковым в 1928–1940 годах и опубликовано в 1966–1967 годах.

Наиболее известная экранизация романа «Мастер и Маргарита» — сериал Владимира Бортко 2005 года, состоящий из 10 серий. В нем Александр Галибин исполнил роль Мастера, Анна Ковальчук — Маргариты, Олег Басилашвили — Воланда.

Как Депп относится к России, поддерживает ли Украину

В 2023 году появилась информация о планах Деппа приехать в Москву для записи совместной песни с российской группой «ЯМОРЕ», с участниками которой он познакомился в 2018 году во время выступления в «Олимпийском». В пресс-службе коллектива сообщили, что с голливудским актером договорились о гонораре в размере $370 тысяч, а также об экскурсии по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный.

«У нас появилась идея записать совместную песню, мы заикнулись об этой идее менеджменту Деппа. На протяжении двух лет велись переговоры, все усложнялось тем, что Депп судился с Эмбер Херд. Год назад, после победы в суде, мне написали, что он готов приехать», — рассказал участник «ЯМОРЕ» Михаил Лисов.

После новостей о возможном визите голливудской звезды в Москву украинцы в соцсетях призвали актера отменить поездку и пообещали, что организуют сбор и компенсируют ему упущенную прибыль.

Джонни Депп Джонни Депп Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В том же году Депп на концерте своей группы Hollywood Vampires в Германии выступил в поддержку Украины, выведя на экран сцены украинский флаг. Об этом заявила украинская беженка художница Ирина Федоренко. По ее словам, она встретилась с артистом за кулисами во время его выступления в Гамбурге и поговорила с ним о своей родине.

При этом сообщалось, что Депп завел роман с россиянкой — в 2024 году актера стали часто замечать в компании русской модели Юлии Власовой из Свердловской области. В СМИ Власову называют возлюбленной актера, однако ни одна сторона не подтверждала эту информацию.

