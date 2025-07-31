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31 июля 2025 в 15:59

Сыгравший Берлиоза актер раскрыл истинный смысл «Мастера и Маргариты»

Адабашьян: роман Булгакова «Мастер и Маргарита» рассказывает не о мистике

Александр Адабашьян Александр Адабашьян Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Известный роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» рассказывает не о мистике, а о действительности, где даже дьявольская команда Воланда не может сделать ничего непривычного и неожиданного, заявил актер Александр Адабашьян, сыгравший роль Михаила Берлиоза в телесериале по произведению. По его словам, сказанным в ходе пресс-конференции перед 80-летием артиста, эту историю нужно рассматривать в контексте отношений автора с властями СССР, передает корреспондент NEWS.ru.

Все время меня пугали, что это мистика. В общем-то, не об этом история, никакого там «евангелия от сатаны». Булгаков, у него были очень сложные отношения с советской властью. Это во всех его произведениях прочитывается. <...> Дьявольская команда, которая прибыла в Москву, выяснила, что они не могут сделать ничего, что было бы чем-то неожиданным и непривычным. <...> Вот о чем эта вся история, что вы уже все сделали, Воланду здесь делать нечего, — сказал артист.

Ранее народный артист РСФСР Василий Ливанов заявил, что христианские заповеди являются для него главным жизненным ориентиром. По его словам, в настоящий момент он пребывает в состоянии радости, которое и должно сопровождать человека на его пути.

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