Голливудский актер получит главную роль в экранизации «Мастера и Маргариты» Джонни Депп сыграет главную роль в новой экранизации «Мастера и Маргариты»

Голливудский актер Джонни Депп станет частью первой англоязычной экранизации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», сообщает издание Variety. По данным источника, звезда фильмов о пиратах Карибского моря получит одну из ключевых ролей в проекте и выступит в качестве его продюсера.

Режиссер картины пока не назначен. Съемочный процесс планируется начать в 2026 году.

Ранее сценарист, режиссер, продюсер и актер Стивен Сигал выразил надежду, что кинематограф в США в будущем будет более объективным. Проблема американских фильмов кроется в том, что русских и арабов часто берут для образа плохих парней, считает артист.