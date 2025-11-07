Появились кадры редкой прогулки тяжелобольного Брюса Уиллиса

Голливудский актер Брюс Уиллис, который страдает от деменции, впервые за долгое время появился на публике, пишет TMZ. Он вышел прогуляться на улицу со своим опекуном. Тяжелобольной Уиллис также заглянул на пляж.

На кадрах видно, что актеру тяжело самостоятельно передвигаться, поэтому его поддерживает помощник. Уиллис был одет в светлые брюки и серую футболку. Образ знаменитости дополнили бейсболка и солнцезащитные очки.

Ранее супруга знаменитости Эмма Хеминг сообщила, что звезда фильма «Крепкий орешек» стал жить отдельно от семьи в доме с круглосуточной медицинской поддержкой. По ее словам, из-за тяжелого диагноза у актера ухудшается мозговая деятельность. Кроме того, Уиллис теряет способность общаться. Она добавила, что актер немного узнает свою семью. В настоящее время Уиллис живет в одноэтажном здании, где ему комфортно передвигаться.

До этого Хеминг призналась, что серьезно рассматривала возможность развода. По ее словам, такие мысли посещали ее до установления диагноза. Хеминг также рассказала, что ей до сих пор тяжело вспоминать то время.