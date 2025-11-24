Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса пожертвует мозг актера после его смерти

Эмма Хеминг, жена тяжелобольного актера Брюса Уиллиса, планирует пожертвовать мозг своего мужа после его кончины для научных исследований, передает The WP Times. Он болен лобно-височной деменцией, что приводит к постепенному ухудшению его когнитивных способностей.

Хеминг утверждает, что передача мозга Уиллиса на исследования является эмоционально сложным, но научно значимым шагом для изучения его болезни. Супруга актера подчеркнула, что Уиллису теперь необходим постоянный уход. С ухудшением его состояния разговоры о возможной смерти стали неотъемлемой частью их семейной жизни.

В феврале 2023 года семья актера, прославившегося ролью в фильме «Крепкий орешек», сообщила, что первоначальный диагноз — афазия — был ошибочным. Из-за болезни Уиллис перестал узнавать свою мать и экс-супругу Деми Мур, с которой он сохранил дружеские отношения после развода. У актера три дочери от Мур: Скаут, Румер и Таллула. Они были женаты почти 13 лет, с 1987 по 2000 год, после чего развелись.

Ранее дочь Брюса Уиллиса Румер поделилась, что актер иногда не узнает родных. Однако при этом, по ее словам, он реагирует на заботу и проявляет эмоциональный отклик.