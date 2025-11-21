Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 18:52

Дочь Брюса Уиллиса не уверена в том, что отец ее узнает

Дочь Брюса Уиллиса Румер рассказала, что он уже не всегда узнает ее

Брюс Уиллис Брюс Уиллис Фото: Faye Sadou/IMAGO/Global Look Press
Актер Брюс Уиллис не всегда узнает родных, заявила его дочь Румер в Instagram (деятельность в РФ запрещена). По ее словам, она только знает, что отец реагирует на проявляемую заботу и сохраняет эмоциональный отклик

Я так благодарна за то, что когда я подхожу к нему и обнимаю его — узнает он меня или нет, — он чувствует мою любовь, и я чувствую ее в ответ, — рассказала она.

Ранее супруга знаменитости Эмма Хеминг сообщила, что звезда фильма «Крепкий орешек» стал жить отдельно от семьи в доме с круглосуточной медицинской поддержкой. По ее словам, из-за тяжелого диагноза у актера ухудшается мозговая деятельность. Кроме того, Уиллис теряет способность общаться. Она добавила, что актер немного узнает свою семью. В настоящее время Уиллис живет в одноэтажном здании, где ему комфортно передвигаться.

До этого Хеминг призналась, что серьезно рассматривала возможность развода. По ее словам, такие мысли посещали ее до установления диагноза. Хеминг также рассказала, что ей до сих пор тяжело вспоминать то время.

