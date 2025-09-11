Жена Брюса Уиллиса впервые заговорила о разводе Жена Брюса Уиллиса заявила, что хотела развестись с ним до обнаружения диагноза

Модель Эмма Хеминг-Уиллис, супруга голливудского актера Брюса Уиллиса, призналась, что серьезно рассматривала возможность развода, пишет Vanity Fair. Она хотела сделать это незадолго до того, как врачи поставили мужу тяжелый диагноз.

Казалось, что брак рушится. Я просто не могла понять, что не так. Но он был уже не тем человеком, за которого я выходила замуж, — призналась в интервью Эмма.

Хеминг-Уиллис отмечает, что ей тяжело вспоминать те непростые времена. Однако после постановки диагнозов ей стало ясно, что все изменения в поведении актера были вызваны серьезной болезнью. Тогда она приняла твердое решение остаться рядом с супругом и окружить его заботой.

В 2022 году медики диагностировали у артиста афазию, а позже уточнили диагноз до лобно-височной деменции. Эмма поделилась, что до обращения к специалистам поведение Брюса заметно изменилось, что крайне негативно сказывалось на их отношениях.

Эмма и Брюс Уиллис поженились в 2009 году. Вместе они воспитывают двух дочерей: 13-летнюю Мэйбл и 11-летнюю Эвелин.

Ранее жена актера сообщила, что выселила его из семейного дома из-за дочерей. По словам Хемминг, 70-летний актер, страдающий лобно-височной деменцией, будет жить отдельно от семьи.