Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 17:51

Жена Брюса Уиллиса впервые заговорила о разводе

Жена Брюса Уиллиса заявила, что хотела развестись с ним до обнаружения диагноза

Брюс Уиллис и Эмма Хеминг-Уиллис Брюс Уиллис и Эмма Хеминг-Уиллис Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Модель Эмма Хеминг-Уиллис, супруга голливудского актера Брюса Уиллиса, призналась, что серьезно рассматривала возможность развода, пишет Vanity Fair. Она хотела сделать это незадолго до того, как врачи поставили мужу тяжелый диагноз.

Казалось, что брак рушится. Я просто не могла понять, что не так. Но он был уже не тем человеком, за которого я выходила замуж, — призналась в интервью Эмма.

Хеминг-Уиллис отмечает, что ей тяжело вспоминать те непростые времена. Однако после постановки диагнозов ей стало ясно, что все изменения в поведении актера были вызваны серьезной болезнью. Тогда она приняла твердое решение остаться рядом с супругом и окружить его заботой.

В 2022 году медики диагностировали у артиста афазию, а позже уточнили диагноз до лобно-височной деменции. Эмма поделилась, что до обращения к специалистам поведение Брюса заметно изменилось, что крайне негативно сказывалось на их отношениях.

Эмма и Брюс Уиллис поженились в 2009 году. Вместе они воспитывают двух дочерей: 13-летнюю Мэйбл и 11-летнюю Эвелин.

Ранее жена актера сообщила, что выселила его из семейного дома из-за дочерей. По словам Хемминг, 70-летний актер, страдающий лобно-височной деменцией, будет жить отдельно от семьи.

Брюс Уиллис
браки
разводы
жены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова объяснила истинное значение мужественности и женственности
Многоженца Сухова посадят за домогательства дочери? Какой срок ему грозит
Лукашенко раскрыл, какую роль сыграли белорусские ракеты в инциденте с БПЛА
Ошибки в общении со свекровью: фразы, которые разрушают отношения
День города в Москве в 2025 году: афиша мероприятий и история праздника
Россиянин нашел хитрый способ заработать на ипотеках
Армия РФ идет на Днепр, ВСУ в окружении: наступление ВС РФ 11 сентября
Врач рассказал, как легче пережить высокое атмосферное давление
«Наговорила на несколько статей»: резкая реакция в РФ на интервью Пугачевой
Гинеколог рассказала об особенностях третьей беременности Тодоренко
Не принятый в российскую школу ребенок зачитал по памяти стихи Пушкина
У россиян появилась новая необычная ретро-мода
Глава ФПБК рассказал, кто организовал нашумевшее интервью Пугачевой
Стало известно, какая звездная пара обзавелась первенцем
Юрист объяснил, за отправку каких смайликов грозит наказание
Конец света, Судный день и крах НАТО: что напророчила Пугачева на 2027 год
В России планируют модернизацию маткапитала
Редкое тропическое насекомое обнаружено в России
В ГД сравнили убийство Чарли Кирка с покушением на Трампа
Школьник упал в реку с самокатом и выжил
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.