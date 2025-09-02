Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 12:10

Жена Брюса Уиллиса впервые призналась, почему выселила актера

Metro: жена Брюса Уиллиса выселила актера из-за дочерей

Эмма Хеминг Эмма Хеминг Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг призналась, что выселила его из семейного дома из-за дочерей в интервью журналистке Дайан Сойер, передает Metro. По ее словам, 70-летний актер, страдающий лобно-височной деменцией, теперь будет жить отдельно от семьи.

Я знала, что прежде всего Брюс хотел бы этого для наших дочерей, понимаете, он бы не хотел, чтобы они жили в доме, который больше соответствовал бы их потребностям, а не его, — пояснила она.

Как отмечает Хеминг, болезнь актера привела к повышенной чувствительности к громким звукам, из-за чего семье приходилось говорить тише и отказаться от приема гостей. Это одно из самых трудных решений, которые когда-либо приходилось принимать, поскольку у Уиллиса отличное здоровье, но мозг подводит его, призналась супруга актера.

Ранее психиатр-нарколог Василий Шуров в беседе с NEWS.ru рассказал, что Уиллис продержится не более двух лет. По его словам, звезда голливудских фильмов уже никого не узнает и скоро потеряет способность передвигаться.

