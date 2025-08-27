«Финальная стадия»: назван неутешительный прогноз о состоянии Брюса Уиллиса

Американский актер Брюс Уиллис, у которого диагностировали деменцию, продержится не более двух лет, выразил мнение в беседе с NEWS.ru психиатр-нарколог Василий Шуров. По его словам, звезда голливудских фильмов уже никого не узнает и скоро потеряет способность передвигаться.

У Уиллиса тяжелая форма височной деменции. Он уже не может ухаживать за собой, никого не узнает. Для семьи такой человек безумно психологически тяжелый. Конечно, его со специальным уходом отселили в соседний дом, чтобы навещать. По сути, это финальная стадия. Там уже полная беспомощность, потом он перестанет передвигаться, будет активен в пределах кровати, никого не будет узнавать и тихо угаснет. В итоге, я думаю, тут речь идет уже про один-два года, это прям максимум по самым оптимистичным прогнозам. Скорее всего, меньше, — сказал Шуров.

Ранее сообщалось, что Уиллис стал жить отдельно от семьи в доме с круглосуточной медподдержкой. По словам его супруги Эммы Хеминг, из-за болезни работа мозга у актера ухудшается, он теряет способность общаться. При этом она отметила, что Уиллис немного узнает свою семью.