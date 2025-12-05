ТИЭФ'25
В Сети появились редкие кадры ставшего затворником Николсона

Дочь Николсона поделилась первой фотографией с отцом за последний год

Джек Николсон Джек Николсон Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Лоррейн Николсон, дочь актера Джека Николсона, показала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), как выглядит ее отец, который отказался от публичной жизни после ухода из кино. Публикация, приуроченная ко Дню благодарения, стала первым появлением звезды Голливуда в соцсетях за последний год.

Ноябрь, который запомнится, — написала звездная наследница.

На одном из размещенных снимков заметен улыбающийся актер рядом с дочерью и сыном Рэем Николсоном, выбравшим путь своего знаменитого отца и ныне активно занятым в кинопроектах. Лоррейн и Рэй родились в браке с Ребеккой Бруссард. Всего у актера родилось пятеро детей от четырех разных женщин, но он не принимал активного участия в их воспитании, хоть и всегда поддерживал материально.

Ранее голливудский актер Брюс Уиллис, который страдает от деменции, впервые за долгое время появился на публике. Он вышел прогуляться на улицу со своим опекуном. Тяжелобольной Уиллис также заглянул на пляж. На кадрах было видно, что актеру тяжело самостоятельно передвигаться, поэтому его поддерживал помощник.

