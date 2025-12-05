В Сети появились редкие кадры ставшего затворником Николсона

Лоррейн Николсон, дочь актера Джека Николсона, показала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), как выглядит ее отец, который отказался от публичной жизни после ухода из кино. Публикация, приуроченная ко Дню благодарения, стала первым появлением звезды Голливуда в соцсетях за последний год.

Ноябрь, который запомнится, — написала звездная наследница.

На одном из размещенных снимков заметен улыбающийся актер рядом с дочерью и сыном Рэем Николсоном, выбравшим путь своего знаменитого отца и ныне активно занятым в кинопроектах. Лоррейн и Рэй родились в браке с Ребеккой Бруссард. Всего у актера родилось пятеро детей от четырех разных женщин, но он не принимал активного участия в их воспитании, хоть и всегда поддерживал материально.

