11 декабря 2025 в 14:11

Режиссер оценил вероятность успеха адаптации «Мастера и Маргариты» с Деппом

Режиссер Шнейдеров призвал сохранить дух «Мастера и Маргариты» в новой адаптации

Джонни Депп Джонни Депп Фото: AFLO/Global Look Press
В англоязычной адаптации романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» необходимо сохранить его исконный дух, заявил NEWS.ru советский и российский режиссер, теле- и радиоведущий, педагог Давид Шнейдеров. По его словам, успех фильма зависит от перевода оригинального текста и правильного подбора актерского состава.

Я не понял, что, по мнению Джонни Деппа [актер. — NEWS.ru), является главной ролью. Главная роль — это кто? Мастер или Воланд? Это ведь принципиально разное прочтение фильма. Это ключевой вопрос для того, чтобы сформировать свое отношение к возможной будущей ленте. Тем не менее, Депп — блистательный актер, потрясающий, один из лучших. И очень интересно, что получится из англоязычной интерпретации великого романа. Будем надеяться, что к тексту отнесутся бережно. Я видел, что переводы на английский язык есть, и знаю, что они разные. Если им удастся сохранить дух романа, фильм может стать успешным. Конечно, также важен актерский состав, — высказался Шнейдеров.

Ранее сообщалось, что Депп присоединится к первой англоязычной экранизации романа «Мастер и Маргарита». Актер, прославившийся ролями в фильмах о пиратах Карибского моря, сыграет одну из центральных ролей в проекте и выступит его продюсером.

