«Счастливы вместе», ссора с коллегами, брак: где сейчас Дарья Сагалова

Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова призналась, что не нашла перспектив для карьеры в съемках второго сезона сериала. Как сейчас живет артистка, что известно о ее ссоре с коллегами и личной жизни?

«Счастливы вместе», отказ от съемок, разногласия с коллегами

В январе 2025 года стало известно, что Дарья Сагалова не появится в продолжении сериала «Счастливы вместе» из-за разногласий с продюсерами и сценаристами. Как пояснила сама актриса, для нее написали «абсолютно неприемлемый сценарий», не совпадающий с ее жизненными ценностями. И если 20 лет назад она могла позволить себе «быть любой в кадре», то сейчас у нее растут три дочери. 39-летняя Сагалова добавила, что хотела бы подавать им правильный пример.

«В своем возрасте я уже многое не могу себе позволить, что, допустим, могла позволить в 20 лет, когда у меня не было ни детей, ни семьи. У меня трое детей, и они девочки, мне очень важно, что они будут смотреть то, что их мама делает на экране», — привел слова актрисы StarHit.

В предыдущих сезонах героиня Сагаловой запомнилась российской публике как наивная и глупая блондинка, которая зациклена на внешности.

Также актриса отметила, что продолжение проекта перестало быть «ее историей».

«Еще пару лет назад я представить себе не могла, что когда-то этот сериал выйдет на экраны без меня и я, имея возможность играть Свету, откажусь от нее. Однако жизнь идет своим чередом, и сейчас я понимаю, что это уже не моя история», — поделилась Сагалова.

При этом такое решение далось актрисе достаточно тяжело. После отказа от съемок она, по ее словам, «какое-то время была в депрессии». Сагалова добавила, что покинула проект с большой любовью как к команде, так и к своей роли.

Где сейчас Сагалова, брак

После успеха сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова внезапно ушла из актерской профессии. В отличие от многих молодых коллег, она никогда не хотела всю жизнь сниматься в кино.

В 2009 году параллельно со съемками она окончила Московский государственный университет культуры и искусств с красным дипломом и открыла первую школу танцев. Спустя год ученики Сагаловой приняли участие в музыкальном фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского. А в 2008 году она была названа самой сексуальной девушкой страны по версии журнала Maxim.

Цены на танцевальные уроки от Сагаловой демократичны: стоимость месячного абонемента не превышает семь тысяч рублей. Также у Сагаловой есть ООО «Кинокомпания „Космасмедиа“», которая занимается продюсированием телепрограмм, но большой прибыли она не приносит.

Супруг Сагаловой — 44-летний предприниматель Константин Масленников, с ним она познакомилась во время съемок «Счастливы вместе». Пара вместе уже 15 лет. Сейчас актриса сконцентрирована на воспитании дочерей: она делает с ними уроки, возит на занятия и проводит дома много времени.

Читайте также:

Хаматова, Лазарева, Гребенщиков: кто из сбежавших звезд страдает без России

«Обидно за Бари, он же гениален!» Хлебникова об Алибасове, Левкине, зумерах

Драка с блогером, Курская область, ссора с ГАИ: как живет рэпер Баста