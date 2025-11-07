«Счастливы вместе», ссора с коллегами, брак: где сейчас Дарья Сагалова

Звезда сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова призналась, что не нашла перспектив для карьеры в съемках второго сезона сериала. Как сейчас живет артистка, что известно о ее ссоре с коллегами и личной жизни?
«Счастливы вместе», отказ от съемок, разногласия с коллегами
В январе 2025 года стало известно, что Дарья Сагалова не появится в продолжении сериала «Счастливы вместе» из-за разногласий с продюсерами и сценаристами. Как пояснила сама актриса, для нее написали «абсолютно неприемлемый сценарий», не совпадающий с ее жизненными ценностями. И если 20 лет назад она могла позволить себе «быть любой в кадре», то сейчас у нее растут три дочери. 39-летняя Сагалова добавила, что хотела бы подавать им правильный пример.
«В своем возрасте я уже многое не могу себе позволить, что, допустим, могла позволить в 20 лет, когда у меня не было ни детей, ни семьи. У меня трое детей, и они девочки, мне очень важно, что они будут смотреть то, что их мама делает на экране», — привел слова актрисы StarHit.
В предыдущих сезонах героиня Сагаловой запомнилась российской публике как наивная и глупая блондинка, которая зациклена на внешности.
Также актриса отметила, что продолжение проекта перестало быть «ее историей».
«Еще пару лет назад я представить себе не могла, что когда-то этот сериал выйдет на экраны без меня и я, имея возможность играть Свету, откажусь от нее. Однако жизнь идет своим чередом, и сейчас я понимаю, что это уже не моя история», — поделилась Сагалова.
При этом такое решение далось актрисе достаточно тяжело. После отказа от съемок она, по ее словам, «какое-то время была в депрессии». Сагалова добавила, что покинула проект с большой любовью как к команде, так и к своей роли.
Где сейчас Сагалова, брак
После успеха сериала «Счастливы вместе» Дарья Сагалова внезапно ушла из актерской профессии. В отличие от многих молодых коллег, она никогда не хотела всю жизнь сниматься в кино.
В 2009 году параллельно со съемками она окончила Московский государственный университет культуры и искусств с красным дипломом и открыла первую школу танцев. Спустя год ученики Сагаловой приняли участие в музыкальном фильме «Стиляги» Валерия Тодоровского. А в 2008 году она была названа самой сексуальной девушкой страны по версии журнала Maxim.
Цены на танцевальные уроки от Сагаловой демократичны: стоимость месячного абонемента не превышает семь тысяч рублей. Также у Сагаловой есть ООО «Кинокомпания „Космасмедиа“», которая занимается продюсированием телепрограмм, но большой прибыли она не приносит.
Супруг Сагаловой — 44-летний предприниматель Константин Масленников, с ним она познакомилась во время съемок «Счастливы вместе». Пара вместе уже 15 лет. Сейчас актриса сконцентрирована на воспитании дочерей: она делает с ними уроки, возит на занятия и проводит дома много времени.
