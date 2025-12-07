«Дом-2» и «Что? Где? Когда?»: составлен список шоу из РФ, купленных Западом

Ноябрь-декабрь 1987 г. СССР. Москва. Автор, режиссер и ведущий телеигры «Что? Где? Когда?» Владимир Яковлевич Ворошилов (справа на первом плане) во время записи новогоднего выпуска передачи, выпускавшейся Главной редакцией программ для молодежи Центрального телевидения СССР

Недавно победительница шоу «Выживалити. Наследники» телеканала «Пятница» Александра Морозова намекнула, что бразильцы хотят приобрести франшизу. NEWS.ru решил вспомнить, какие российские проекты купили на Западе и чем они так понравились иностранцам.

«Выживалити. Наследники»

Оригинальное шоу телеканала «Пятница» стало логичным продолжением «Выживалити», запущенном в 2024 году. В роли наследников выступили дети российских знаменитостей. Участники боролись за выживание на необитаемом острове в джунглях Таиланда и проверяли себя на физическую и психологическую прочность.

Надо было проходить сложные испытания на выносливость и налаживать отношения с другими участниками в коллективе. Ходят слухи, что в зарубежных странах присматриваются к шоу «Выживалити. Наследники» с детьми звезд. Представители телеканала «Пятница» рассказали NEWS.ru, что пока не идет речи о продаже франшизы на Запад.

«Инстаграмщицы»

Компания Amazone Prime Video приобрела права на шоу «Инстаграмщицы» телеканала «Пятница» в 2020-м году. Его показали в Америке и нескольких странах Европы. Польский телеканал Plus тоже приобрел франшизу.

В шоу принимают участие популярные блогерши, их задача доказать, чего они стоят без соцсетей. Для этого девушки проходят ряд испытаний. В частности переселяются из своих квартир, например, в деревенский дом или маленькую комнату на окраине в коммуналке.

Они устраиваются на работу, не связанную с гламурной жизнью: ухаживают за животными на фермах или трудятся продавщицами. Цель каждой — выдержать все испытания, которые предлагают продюсеры, не уступить конкуренткам.

«Что? Где? Когда?»

В 2010 году американская компания ABC купила франшизу интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», переговоры о продаже которой долго велись с вдовой создателя шоу Владимира Ворошилова Натальей Стеценко. На американском телевидении проект получил название Six Minds (шесть умов). От формата интеллектуального элитарного клуба практически ничего не оставили. Ранее сам Ворошилов говорил, что такое шоу не для американского телевидения.

В западной версии не было никакого волчка, ведущий находился в кадре, знатоки играли не против команды телезрителей, а отвечали на вопросы, за которые получали деньги. Ставка за каждый следующий вопрос повышалась, при этом участники могли в любой момент забрать заработанные средства и уйти.

В России «Что? Где? Когда?» выходит уже 50 лет. После смерти Ворошилова, в 2001 году, ведущим программы стал его пасынок Борис Крюк. В последние годы в шоу принимает участие искусственный интеллект, который иногда задает вопросы участникам.

«Дом-2»

В 2005-м телекомпания Sony Pictures купила проект «Дом-2» и запустила его в США и странах Латинской Америки, где он стал настоящим хитом. В западной версии шоу получило название «How To Build Your Love». По оценкам экспертов, канал ТНТ, на котором тогда транслировался «Дом 2», получил от продажи около $500 тысяч.

Пресс-конференция, посвященная старту реалити-шоу «Дом-3» на телеканале ТНТ. Участники предыдущего проекта «Дом-2» — Ольга Бузова, Роман Третьяков Фото: Said Gadzhiev/Global Look Press

В западной версии правила не изменились. В проекте участвуют 15 парней и девушек, которые строят любовь и дом на проекте. Основная цель — создать семью и доказать искренность своих чувств.

Шоу выходило на российском телевидении более 20 лет и вошло в книгу рекордов Гиннесса как самое долгоиграющее. Такие звезды, как Ольга Бузова, Виктория Боня, Степан Меньщиков, Алена Водонаева, Ольга Николаева (Солнце), стали популярными после проекта.

Последняя признавалась, что шоу помешало ей построить музыкальную карьеру. «Когда я ушла с проекта и начала еще активнее строить свою музыкальную карьеру, мне регулярно отказывали в ротациях на радио с формулировкой, дословно: „Песня хорошая, но мы ее не возьмем, потому что вы из ‚Дома-2“. Это было ужасно», — рассказывала Солнце.

