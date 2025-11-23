Долги, заочный арест, побег из России, СВО: как живет Александр Васильев

Экс-ведущего программы «Модный приговор» и модельера Александра Васильева могут заочно арестовать из-за налоговых долгов его компании, пишут СМИ. Что об этом известно, почему он уехал из России, что говорил об СВО?

За что Васильева могут арестовать

Как сообщил Telegram-канал Mash, компания Васильева «ЛАВ» накопила налоговую задолженность в размере 325 тысяч рублей, не оплачивая счета с мая. ФНС подала иск на сумму 95 тысяч рублей, в результате чего счета компании были заблокированы.

По данным канала, юридический адрес компании оказался недостоверным, а выручка, составлявшая 26 млн рублей в 2022-м, упала до нуля к 2024 году. «ЛАВ» ранее сотрудничала с разными предприятиями, включая производителей фарфора, текстиля и хрусталя. Сейчас она не принимает новые заказы: страница во «ВКонтакте» была удалена, номер телефона выставлен на продажу, а оставшиеся товары продаются по низким ценам на маркетплейсах, утверждает Mash.

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru пояснил, что долг в размере 325 тысяч рублей не является основанием для заочного ареста Васильева.

«За неуплату налогов на такую сумму уголовная ответственность не наступает. Чтобы возникла уголовная ответственность, нужно не уплатить налоги в крупном размере, а таковым признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 18 750 000 рублей», — сказал Багатурия.

За что против Васильева реально могут возбудить дело

После начала СВО на сайте литовского правительства было опубликовано открытое письмо от имени Васильева с критикой в адрес российской власти. Спустя время представители модельера заявили, что он не имеет никакого отношения к этому документу, так как руководство Литвы не согласовывало с ним текст.

В марте 2022 года Васильев покинул Россию и обосновался во Франции, где у него квартира. Он попросил не связывать свой отъезд с эмиграцией и напомнил, что у него есть также литовский и французский паспорта.

В 2023 году экс-ведущий «Модного приговора» заявил, что не работает в РФ из-за некой женщины в органах власти.

«В каких-то городах <...> говорят: „Нет. Не надо нам никакого Васильева. Подавайте нам мертвого Зайцева или мертвого Юдашкина“. Иными словами, дезорганизация. Я провел расследование. Мне сказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти, теперь мстит. <...> В России я в черном списке», — заявил Васильев.

Против Васильева выступал первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он считает, что историка моды нужно арестовать и возбудить против него уголовное дело за дискредитацию ВС РФ.

«Не скрывается, более того, ведет в России легальный бизнес — кафе и магазин в Калининграде — и читает платные лекции, цена на входные билеты начинается с пяти тысяч рублей. Это повод для того, чтобы арестовать негодяя и возбудить уголовное дело», — сказал Журавлев.

Депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия православная» Михаил Иванов считает, что недвижимость Васильева следует конфисковать в пользу семей участников СВО.

«Учитывая, что господин Васильев сделал свой окончательный выбор в пользу жизни за границей и заявляет о полном отсутствии планов на возвращение, я считаю справедливым поднять вопрос о дальнейшей судьбе его роскошной недвижимости в Москве. Квартира в историческом центре столицы — это ценнейший ресурс, который должен служить на благо нашей страны», — сообщил Иванов NEWS.ru.

Чем сейчас занимается Васильев

Через некоторое время после переезда во Францию Васильев все же приезжал в Россию. Он узнал, что Первый канал убрал из сетки вещания все развлекательные программы, в том числе и «Модный приговор». Когда передачу вернули на ТВ, историка моды не позвали обратно, на место ведущего шоу пригласили стилиста Александра Рогова.

Васильев рассказал, что сейчас зарабатывает на том, что проводит в Европе, и особенно во Франции, циклы лекций о моде, а также выставки своей коллекции исторических костюмов.

«У меня много выставок, сейчас одна идет в Праге, другая — в Латвии, три другие — в Литве. Много выступлений в разных странах», — говорил он YouTube-каналу «Мадонна Мур».

Модельер объяснил YouTube-каналу RUS TVNET, почему не принимает участия в мероприятиях в России.

«У меня, слава богу, проблем нет. Но я и рисковать не хочу. Западные партнеры, с которыми у меня контракты подписаны до 2026 года, — это хорошо, все дни проданы, — они просто скажут: „А зачем он туда поехал? Он соскучился по колоннам Исаакиевского собора?“ Да, но я посмотрю на церковь Мадлен, там тоже колонны», — заявил Васильев.

