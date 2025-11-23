Юрист отреагировал на слухи о возможном заочном аресте Васильева

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru исключил вероятность заочного ареста экс-ведущего программы «Модный приговор» и историка моды Александра Васильева. Собеседник подчеркнул, что уголовная ответственность возникает, когда ущерб по неуплате налогов превышает 18 750 000 рублей за три финансовых года подряд.

За неуплату налогов на такую сумму уголовная ответственность не наступает. Чтобы возникла уголовная ответственность, нужно не уплатить налоги в крупном размере, а таковым признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 18 750 000 рублей, — объяснил Багатурия.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Васильева могут заочно арестовать из-за долгов его компании по налогам. Компания «ЛАВ» накопила налоговую задолженность в размере 325 тыс. рублей, не оплачивая счета с мая.

Компания ранее сотрудничала с разными предприятиями, включая производителей фарфора, текстиля и хрусталя. В настоящее время она не принимает новые заказы.