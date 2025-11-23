Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
23 ноября 2025 в 16:23

Юрист отреагировал на слухи о возможном заочном аресте Васильева

Адвокат Багатурия исключил вероятность заочного ареста историка моды Васильева

Александр Васильев Александр Васильев Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Адвокат Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru исключил вероятность заочного ареста экс-ведущего программы «Модный приговор» и историка моды Александра Васильева. Собеседник подчеркнул, что уголовная ответственность возникает, когда ущерб по неуплате налогов превышает 18 750 000 рублей за три финансовых года подряд.

За неуплату налогов на такую сумму уголовная ответственность не наступает. Чтобы возникла уголовная ответственность, нужно не уплатить налоги в крупном размере, а таковым признается сумма налогов, сборов, страховых взносов, превышающая за период в пределах трех финансовых лет подряд 18 750 000 рублей, — объяснил Багатурия.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Васильева могут заочно арестовать из-за долгов его компании по налогам. Компания «ЛАВ» накопила налоговую задолженность в размере 325 тыс. рублей, не оплачивая счета с мая.

Компания ранее сотрудничала с разными предприятиями, включая производителей фарфора, текстиля и хрусталя. В настоящее время она не принимает новые заказы.

Александр Васильев
юристы
аресты
суды
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушел из жизни известный художник и поэт
Зимняя рыбалка чуть не кончилась трагедией для 13 мужчин
Школьник перевел больше 650 тыс. рублей мошенникам
«На коленях умоляла»: бывшая жена популярного российского комика о разводе
Жители Финляндии выйдут на улицы в защиту открытой границы с Россией
Ярмольника вынудили оправдываться из-за собак за рулем
Аналитик рассказала, когда выгоднее всего открывать вклады
В Кремле рассказали о заманчивых предложениях от недружественных стран
В США указали на важную деталь в западных поставках систем ПВО Украине
Сийярто раскрыл, кто пытается сорвать мирный план США по Украине
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир на фоне мирного плана Трампа
Названы самые частые схемы обмана в популярной у подростков игре
На Камчатке снова произошло землетрясение
Политолог ответил, состоится ли на следующей неделе визит Зеленского в США
Президент Бразилии развеселил журналистов обращением к переводчику
Скончался 24-летний экс-защитник «Амурских тигров»
Представители науки и бизнеса России и Индии договорились о сотрудничестве
Чехию накрыл кризис из-за разрыва отношений с Россией
В США назвали условие Киева для обсуждения с Россией обмена территориями
Россиянам напомнили о досрочных январских пенсиях
Дальше
Самое популярное
Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат
Общество

Закусочный рулет с морковью по-корейски: украсит стол без больших затрат

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем
Общество

Белорусская смаженка с яйцом и зеленым луком. Вкуснятина на завтрак и перекус — макаем в сметану и уплетаем

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год
Общество

Просто разверните крабовые палочки, сварите яйца — и получите закусочный торт на Новый год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.