ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
05 декабря 2025 в 12:12

«Будто проклинает»: в РФ ответили телеведущему Васильеву на критику страны

Депутат Иванов назвал кощунством резкую критику России телеведущим Васильевым

Александр Васильев Александр Васильев Фото: Антон Кардашов/Агентство «Москва»
Читайте нас в Дзен

Резкая критика России со стороны историка моды и телеведущего Александра Васильева является кощунством, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, общественное порицание вызывает не сам факт отъезда, а публичное глумление над страной и ее гражданами.

Подобные слова Васильева, будто Россия «проклинает» уехавших — это глубоко ошибочная и вредная позиция. Сравнивать себя с великими русскими эмигрантами, которые страдали в разлуке с родиной, — это кощунство. Те, кто искренне любит Россию, уважают и выбор тех, кто уезжает, и труд тех, кто остается. Проблема начинается тогда, когда человек, покинув страну, начинает публично глумиться над ее ценностями, над решением ее граждан и над теми, кто в трудную минуту продолжает работать на ее благо. Именно это справедливо вызывает гнев и разочарование, — пояснил Иванов.

Он отметил, что позиция телеведущего, который, проживая за границей, демонстративно отказывается возвращаться и выступать в России, но при этом сохраняет здесь бизнес, достойна сожаления. По мнению депутата, подобные действия сильно контрастируют с примером эмиграции прошлых лет, представители которой хранили в сердце тоску по родине.

Васильев, уже несколько лет проживающий за границей, открыто заявляет, что не вернется в Россию «ни за какие деньги», демонстративно отказывается от выступлений здесь и говорит, что не скучает ни по чему российскому. При этом он сохраняет здесь бизнес и собственность. Это позиция, достойная сожаления. Настоящая эмиграция прошлых волн, среди которых было много выдающихся деятелей культуры, хранила в сердце любовь к России и тосковала по ней. Сейчас же мы видим иной пример — бегство с последующим порицанием собственного народа. Его давно пора официально признать иностранным агентом за такую подрывную болтовню, порочащую национальное достоинство, — резюмировал Иванов.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что Франция откажется выдать России Васильева в случае возбуждения против него уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов. По его словам, это обусловлено как прямыми нормами законодательства, так и правоприменительной практикой последних лет.

Россия
Александр Васильев
телеведущие
эмигранты
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты детали массированных ударов по Украине
Автоюрист рассказал, возможно ли защитить имущество после покупки
Ветеринар перечислил самые опасные новогодние украшения для питомцев
Минобороны: российские войска освободили Безымянное в ДНР
В Госдуме оценили идею сокращения рабочего дня до шести часов
Звезда «Секса в большом городе» сыграла тайную свадьбу
Масштабный сбой Cloudflare остановил работу тысяч сайтов
«Приступ ненастья»: на Камчатку обрушится новый циклон
Юные хоккеисты попали в страшную аварию с грузовиком
США заявили о необходимости расширить Авраамовы соглашения
Чиновников Новосибирска заподозрили в пьянстве на работе
Самолет из Москвы в Дубай сел в Баку из-за пассажира
Россияне почти единогласно выбрали слово года — 2025
Путин оценил переговоры России и Индии
Кинолог дал советы, как составить рацион собаки зимой
Большинство россиян увидели несправедливость в ситуации с квартирой Долиной
Путин рассказал о перспективах товарооборота между Россий и Индией
«Раскол обостряется»: американист предрек судьбу Евросоюза и НАТО
Власти Херсонской области назвали главный приоритет бизнеса в регионе
На Херсонщине отметили растущий интерес других стран к региону
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»
Семья и жизнь

Новогодний десерт с пролетарским уклоном: торт «Графские развалины»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.