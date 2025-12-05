«Будто проклинает»: в РФ ответили телеведущему Васильеву на критику страны

Резкая критика России со стороны историка моды и телеведущего Александра Васильева является кощунством, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, общественное порицание вызывает не сам факт отъезда, а публичное глумление над страной и ее гражданами.

Подобные слова Васильева, будто Россия «проклинает» уехавших — это глубоко ошибочная и вредная позиция. Сравнивать себя с великими русскими эмигрантами, которые страдали в разлуке с родиной, — это кощунство. Те, кто искренне любит Россию, уважают и выбор тех, кто уезжает, и труд тех, кто остается. Проблема начинается тогда, когда человек, покинув страну, начинает публично глумиться над ее ценностями, над решением ее граждан и над теми, кто в трудную минуту продолжает работать на ее благо. Именно это справедливо вызывает гнев и разочарование, — пояснил Иванов.

Он отметил, что позиция телеведущего, который, проживая за границей, демонстративно отказывается возвращаться и выступать в России, но при этом сохраняет здесь бизнес, достойна сожаления. По мнению депутата, подобные действия сильно контрастируют с примером эмиграции прошлых лет, представители которой хранили в сердце тоску по родине.

Васильев, уже несколько лет проживающий за границей, открыто заявляет, что не вернется в Россию «ни за какие деньги», демонстративно отказывается от выступлений здесь и говорит, что не скучает ни по чему российскому. При этом он сохраняет здесь бизнес и собственность. Это позиция, достойная сожаления. Настоящая эмиграция прошлых волн, среди которых было много выдающихся деятелей культуры, хранила в сердце любовь к России и тосковала по ней. Сейчас же мы видим иной пример — бегство с последующим порицанием собственного народа. Его давно пора официально признать иностранным агентом за такую подрывную болтовню, порочащую национальное достоинство, — резюмировал Иванов.

Ранее юрист Илья Русяев заявил, что Франция откажется выдать России Васильева в случае возбуждения против него уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов. По его словам, это обусловлено как прямыми нормами законодательства, так и правоприменительной практикой последних лет.