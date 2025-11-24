Раскрыто, выдаст ли Франция модельера Васильева РФ при уголовном деле

Франция откажется выдать России модельера Александра Васильева в случае возбуждения против него уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, это обусловлено как прямыми нормами законодательства, так и правоприменительной практикой последних лет.

Александр Васильев живет во Франции много лет, а СМИ не раз упоминали о его французском и литовском гражданстве. Во французской системе действует прямое правило: государство не выдает своих граждан странам вне европейского правового пространства. Нормы прописаны в Уголовно-процессуальном кодексе. Даже если Россия объявит Васильева в международный розыск, а суд заочно изберет ему заключение под стражу, Париж не сможет исполнить запрос, — поделился Русяев.

Он указал на то, что суды стран Евросоюза чаще отклоняют запросы о выдаче граждан, ссылаясь на вероятность нарушения прав человека. Юрист подчеркнул, что реальная опасность для Васильева возникнет только по его прибытии в страны, активно сотрудничающие с Россией и не ограничивающие выдачу иностранцев. По его словам, пока модельер находится во Франции, вероятность его экстрадиции крайне мала.

Иначе картина выглядит за пределами Европы. Там, где действуют двусторонние договоры или сохранены рабочие связи по линии уголовно-правового сотрудничества, вопросы экстрадиции решаются иначе. Это касается части стран СНГ, некоторых государств Азии и Ближнего Востока. Однако обычно запросы по налоговым делам небольшой суммы не становятся поводом для международного преследования, и самой России, как правило, не свойственно направлять подобные требования по вопросам, которые не выходят за рамки корпоративного спора, — заключил Русяев.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Васильева могут заочно арестовать из-за долгов его компании. По его данным, организация «ЛАВ» с мая не платит налоги и накопила задолженность в 325 тыс. рублей. ФНС подала иск на 95 тыс. рублей, из-за чего счета компании заблокировали.