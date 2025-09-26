Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Депутат резко ответил на отказ Васильева вернуться в Россию даже за деньги

Депутат Иванов призвал конфисковать недвижимость историка моды Васильева

Александр Васильев Александр Васильев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Недвижимость историка моды Александра Васильева, который покинул РФ в 2022 году, следует конфисковать в пользу семей участников СВО, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, такая мера стала бы актом социальной справедливости в ответ на публичный отказ бывшего ведущего программы «Модный приговор» возвращаться в Россию даже за деньги.

Учитывая, что господин Васильев сделал свой окончательный выбор в пользу жизни за границей и заявляет о полном отсутствии планов на возвращение, я считаю справедливым поднять вопрос о дальнейшей судьбе его роскошной недвижимости в Москве. Квартира в историческом центре столицы — это ценнейший ресурс, который должен служить на благо нашей страны. Я предлагаю рассмотреть возможность передачи недвижимости в пользу настоящих героев нашего времени — семей участников СВО, многодетных и тех, кто своим трудом и службой доказывает преданность отечеству не на словах, а на деле. Это будет актом настоящей социальной справедливости, — высказался Иванов.

Он отметил, что позиция Васильева является особенно циничной на фоне ведения бизнеса, который зарегистрирован в России. По мнению депутата, историк моды пытается извлечь выгоду из российской юрисдикции, избегая при этом какой-либо моральной ответственности перед соотечественниками.

Историк моды Васильев — яркий пример того, что для некоторых людей понятие Родины измеряется исключительно в денежном эквиваленте. Но Россия — не рынок, где можно торговаться о цене патриотизма. Особо цинично, на мой взгляд, публично открещиваясь от РФ, господин Васильев продолжает вести бизнес, юридически зарегистрированный на нашей территории. Он пытается усидеть на двух стульях: получать доходы от российской юрисдикции, но при этом избегать моральной ответственности перед соотечественниками. Такая позиция не имеет ничего общего с честью и достоинством, — подытожил Иванов.

Ранее представители Васильева заявили, что историк моды не вернется в Россию ни за какие деньги. Он покинул страну вскоре после начала специальной военной операции и в настоящее время проживает во Франции.

