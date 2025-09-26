Экс-ведущий «Модного приговора» отказывается от огромных денег в России SHOT: телеведущий Васильев не готов приехать в Россию даже за €150 тысяч

Телеведущий и историк моды Александр Васильев не вернется в Россию ни за какие деньги, сообщили Telegram-каналу SHOT его представители. Он покинул страну вскоре после начала специальной военной операции и в настоящее время проживает во Франции.

В Россию он не поедет даже за €150 тысяч, — утверждают его представители.

Источники утверждают, что график Васильева расписан на весь 2026 год и визита в Россию там нет. В Москве у него остались квартира стоимостью 50 млн рулей и действующий ИП. Сейчас телеведущий зарабатывает лекциями о моде и активно рекламирует женский онлайн-клуб.

