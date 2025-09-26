Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Экс-ведущий «Модного приговора» отказывается от огромных денег в России

SHOT: телеведущий Васильев не готов приехать в Россию даже за €150 тысяч

Александр Васильев Александр Васильев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущий и историк моды Александр Васильев не вернется в Россию ни за какие деньги, сообщили Telegram-каналу SHOT его представители. Он покинул страну вскоре после начала специальной военной операции и в настоящее время проживает во Франции.

В Россию он не поедет даже за €150 тысяч, — утверждают его представители.

Источники утверждают, что график Васильева расписан на весь 2026 год и визита в Россию там нет. В Москве у него остались квартира стоимостью 50 млн рулей и действующий ИП. Сейчас телеведущий зарабатывает лекциями о моде и активно рекламирует женский онлайн-клуб.

Тем временем Хорошевский суд Москвы принял к производству ходатайство следствия о заочном аресте блогера Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Сейчас материалы дела находятся у судьи Дмитрия Будигина. Дата судебного заседания пока не назначена.

До этого продюсер Иосиф Пригожин выразил мнение, что певица Алла Пугачева покинула Россию, поскольку утратила свое влияние на родине. По его мнению, Пугачева осталась бы в стране, если бы имела прежнюю власть и ресурсы.

