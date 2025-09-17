Празднование Дня города в Москве
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию

Пригожин: Пугачева покинула Россию, утратив свое влияние в стране

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певица Алла Пугачева покинула Россию, поскольку утратила свое влияние на родине, заявил «Радио 1» продюсер Иосиф Пригожин. По его мнению, Пугачева осталась бы в стране, если бы имела прежнюю власть и ресурсы.

[Певец] Иосиф Кобзон жил до конца своих дней, обладая влиянием и ресурсом. Для любого большого публичного человека важны эти возможности. Как только ты теряешь их, остаешься никому не нужен. Ей в таком формате существовать не хотелось, поэтому она уехала, — объяснил Пригожин.

Он отметил, что Пугачева, не поддерживая свою страну и президента РФ Владимира Путина, хотела добиться своих целей. Артистка рассчитывала оставаться независимой и при этом влиятельной, однако у нее это не получилось, заключил продюсер.

Пригожин ранее заявил, что Пугачевой следовало бы молчать и не делать оскорбительных заявлений в адрес России. По его словам, артистка предала свою страну и российских коллег.

