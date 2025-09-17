Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 16:03

Пригожин резко отреагировал на скандальное интервью Пугачевой

Пригожин: Пугачевой стоило бы молчать после того, как она предала свою страну

Иосиф Пригожин Иосиф Пригожин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певице Алле Пугачевой следовало бы молчать и не делать оскорбительных заявлений в адрес России, заявил Общественной Службе Новостей продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, артистка предала свою страну и российских коллег.

Она еще сказала, что якобы Родина ее предала. Но это не так, Родина ее не предавала, это она покинула свою Родину. Она в свое время предала нас и уехала, когда страна нуждалась в ней. Лучше бы уже молчала, — высказался Пригожин.

Продюсер также не исключил, что Пугачеву могут лишить звания народной артистки СССР. Он отметил, что подобные откровения певицы и оскорбительные высказывания не могли не повлиять на ее дальнейшую судьбу.

Ранее музыкант Александр Маршал отказался отвечать на вопросы о Пугачевой, заявив, что не следит за новостями в интернете. Артист посоветовал с вопросами о мыслях и взглядах Примадонны обращаться непосредственно к ней.

продюсеры
певицы
шоу-бизнес
артисты
Иосиф Пригожин
Алла Пугачева
