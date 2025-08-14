Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 августа 2025 в 14:39

Звезду «Дома-2» задержали в аэропорту Женевы

Бывшую участницу «Дома-2» Тату Блюменкранц задержали в аэропорту Женевы

Тата Блюменкранц Тата Блюменкранц Фото: Социальные сети

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее задержали в аэропорту Женевы. По ее словам, это произошло из-за якобы аннулированного грузинского паспорта. Блюменкранц добавила, что пытается связать с консульством.

Нужна срочная помощь, чтобы связаться с консульством Грузии в Женеве. Если кто-то может помочь или знает кого-то из консульства, напишите мне немедленно! — обратилась она к подписчикам.

Тата ранее состояла в браке с Валерием Блюменкранцем. Они познакомились на «Доме-2». У пары родилась дочь, которую назвали Биатрисой. В 2018 году пара официально развелась.

Ранее экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков заявил, что телепроект стал целой эпохой и подарил стране героев своего времени. По его словам, шоу было срезом общества России нулевых и отражало жизнь молодежи тех лет. Он добавил, что если кому-то проект не нравился, всегда можно было переключить канал или смотреть котиков в интернете. Меньщиков напомнил, что шеф-редактор телестройки лично ездил по странам СНГ, подбирая участников и тем самым укрепляя культурные и социальные связи после распада СССР.

задержания
Дом 2
паспорта
консульства
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белый дом раскрыл отношение Трампа к санкциям перед саммитом на Аляске
Белый дом раскрыл, когда Трамп вылетит на Аляску
В Госдуме ответили, какие совместные проекты могут начать США и Россия
В Чувашии задержали «мстителя», заставившего детей умыться зеленкой
Бросивший сэндвич в полицейского мужчина предстанет перед судом
Стало известно о состоянии детей, пострадавших при атаке на Ростов-на-Дону
В обороне Украины вскрылись невосполнимые бреши
В Германии раскрыли, почему Запад боится саммита на Аляске
В России спасли годовалого ребенка после укуса клеща
Ортопед раскрыл, сколько должен весить рюкзак для первоклассников
Военный эксперт объяснил, почему Запад так боится ракеты «Буревестник»
Павел Дуров раскрыл три совета своего отца для будущих поколений
Яркие эмоции вернувшихся из украинского плена солдат попали на видео
Путин прилетит на Аляску в разгар масштабных военных учений
Российский ИИ высказался о результатах переговоров Путина и Трампа
Военэксперт оценил состояние ракетной отрасли Украины
Мединский раскрыл судьбу пленных, от которых ранее отказался Киев
В Госдуме поддержали предложение отказаться от трудовых мигрантов в Москве
Экс-мэру Сочи и его жене продлили арест по делу о коррупции
В ФРГ ответили на слова соратника Мерца о гибели коллективного Запада
Дальше
Самое популярное
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.