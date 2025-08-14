Звезду «Дома-2» задержали в аэропорту Женевы

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Блюменкранц рассказала в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее задержали в аэропорту Женевы. По ее словам, это произошло из-за якобы аннулированного грузинского паспорта. Блюменкранц добавила, что пытается связать с консульством.

Нужна срочная помощь, чтобы связаться с консульством Грузии в Женеве. Если кто-то может помочь или знает кого-то из консульства, напишите мне немедленно! — обратилась она к подписчикам.

Тата ранее состояла в браке с Валерием Блюменкранцем. Они познакомились на «Доме-2». У пары родилась дочь, которую назвали Биатрисой. В 2018 году пара официально развелась.

Ранее экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков заявил, что телепроект стал целой эпохой и подарил стране героев своего времени. По его словам, шоу было срезом общества России нулевых и отражало жизнь молодежи тех лет. Он добавил, что если кому-то проект не нравился, всегда можно было переключить канал или смотреть котиков в интернете. Меньщиков напомнил, что шеф-редактор телестройки лично ездил по странам СНГ, подбирая участников и тем самым укрепляя культурные и социальные связи после распада СССР.