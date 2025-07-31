Степан Меньщиков объяснил феномен популярности «Дома-2»

Экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков в интервью NEWS.ru выразил мнение, что телепроект создал на телевидении эпоху и героев своего времени. По его мнению, шоу выступало срезом общества России нулевых, давая зрителям представления о молодежи тех лет.

«Дом-2» — это эпоха, создавшая героев своего времени. И никакая не ошибка, а срез общества. Если кому-то не нравится, можете смотреть другие каналы и телепередачи или любоваться котиками в интернете, — пояснил шоумен.

Он напомнил, что шеф-редактор проекта лично ездил по странам постсоветского пространства, выбирая участников будущей телестройки. Таким образом, шоу способствовало укреплению социальных и культурных связей после распада Советского Союза, убежден шоумен.

Хочу обратить внимание, что 20 лет назад шеф-редактор телешоу Александр Расторгуев лично собирал участников со всего СНГ. Тем самым восстанавливал и укреплял социальные и культурные связи между странами постсоветского пространства, разорванные в результате геополитической трагедии — распада СССР, — резюмировал артист.

Ранее Меньщиков признался, что некоторое время назад по собственной воле отправился в рехаб в Таиланде. Основной целью, по его словам, ставил не столько избавление от зависимостей, сколько полную переоценку своей жизни. Задуманное, по мнению собеседника, удалось осуществить.

Также он выразил мнение, что причиной одиночества его коллеги по шоу Ольги Бузовой является ее собственный характер женщины-праздника. Но мужчинам, считает шоумен, хочется видеть рядом с собой более домашних спутниц.