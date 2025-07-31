Звезда «Дома-2» Меньщиков откровенно рассказал о лечении в рехабе Шоумен Меньщиков сообщил, что благодаря рехабу целиком переосмыслил свою жизнь

Экс-участник телевизионного проекта «Дом 2» Степан Меньщиков признался в интервью NEWS.ru, что некоторое время назад по собственной воле отправился в рехаб в Таиланде. Основной целью, по его словам, он ставил не столько избавление от зависимостей, сколько полную переоценку своей жизни. Задуманное, по мнению собеседника, удалось осуществить.

Рехаб — очень широкое понятие. Я сам погрузил себя в такое место, где произошла переоценка ценностей, — заявил шоумен.

Меньщиков отметил, что раньше жил с «идеологией Буратино», считая главным в жизни веселье и тусовки. В рехабе же, по его словам, пришло понимание высоких смыслов человеческого существования.

Раньше у меня была идеология Буратино с высшей ценностью «хорошенько повеселиться». Но теперь я понял, что у меня есть потенциал нести людям теплый свет — как моей семье, так и всем, кто меня окружает. И неправильно разменивать его на ложные ценности, — сообщил артист.

Он выразил мнение, что поменялся в лучшую сторону, это сказалось и на профессиональной деятельности. В частности, теперь он концертирует с песнями советской эпохи из репертуара Муслима Магомаева, Андрея Миронова и Марка Бернеса. Меньшиков считает, что зрители воспринимают эти песни в его исполнении с большой теплотой.

Ранее экс-участник телестройки сообщил, что проходил лечение от зависимости в Таиланде. Он также назвал Таиланд «страной свободных нравов», в которой можно «делать все».