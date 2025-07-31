«Она - праздник без пауз»: коллега Бузовой по «Дому-2» о ее одиночестве

«Она - праздник без пауз»: коллега Бузовой по «Дому-2» о ее одиночестве Шоумен Меньщиков объяснил причину одиночества Бузовой тем, что мужчины ее боятся

Экс-участник телевизионного проекта «Дом 2» Степан Меньщиков в интервью NEWS.ru выразил мнение, что причиной одиночества его коллеги по шоу Ольги Бузовой является ее собственный характер женщины-праздника. Но мужчинам, считает шоумен, хочется видеть рядом с собой более спокойных спутниц.

Слишком яркая — а мужчины любят не только солнце, но и тень, где можно спрятаться. Она — праздник без пауз. А любовь живет в тишине между словами, — выразил мнение собеседник.

Меньщиков сравнил певицу с розой, у которой нет шипов, однако мужчины все равно боятся уколоться. Он выразил мнение, что Ольга является жертвенной женщиной — много отдает, при этом забывая о своих потребностях и желаниях.

Оленька как роза без шипов, но почему-то все проходят мимо, боясь уколоться даже ее нежностью. Она дарит миру свет, но, кажется, забывает оставить немного тепла для себя, — заявил Меньщиков.

При этом, по его словам, Бузова никогда и никому не жалуется на обстоятельства. Однако, улыбаясь в объективы видео и фотокамер, считает шоумен, она остается глубоко одиноким человеком.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина выразила мнение, что Бузова не теряет популярности из-за внешней простоты. Однако певческим талантом, считает Суханкина, Бузова не обладает.

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш заявил, что у Бузовой не получается петь ни на русском, ни на английском языке и все ее попытки делать это смешны. По его словам, у артистки один талант — она «фрик», которым и останется.

Жаловалась ли? Нет, она не из тех, кто ноет. Она из тех, кто улыбается в объектив, а потом долго смотрит в окно, где закат красит небо в цвета ее одиночества, — резюмировал шоумен.

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