03 декабря 2025 в 19:30

Дочь певицы Славы рассказала, когда примет участие в новом реалити

Дочь певицы Славы рассказала, что снова примет участие в реалити в новом сезоне

Александра Морозова
Победительница шоу «Выживалити. Наследники», дочь певицы Славы Александра Морозова, сообщила NEWS.ru, что в новом телевизионном сезоне снова примет участие в реалити-шоу, и не в одном. На проекте дочь Славы сдружилась с другими участниками, с которыми до сих пор общается.

Приняла бы я еще раз участие в реалити? Конечно, да! С большим удовольствием. И, надеюсь, что в новом телевизионном сезоне вы еще обязательно увидите меня в реалити, и не в одном. Пока не могу раскрывать секреты, но переговоры ведутся. Шоу «Выживалити» меня научило тому, что никогда нельзя сдаваться. Со всеми ребятами после проекта мы общаемся. Дружу с Эммой Турецкой, Васей Рыбиным, Гришей Валуевым, Рей (дочерью певицы Глюкозы. — NEWS.ru), Сашей Филиным, — рассказала Морозова.

Ранее певица Слава заявила в соцсетях, что не может продать свою квартиру. В этом она обвинила артистку Ларису Долину, которой удалось получить свою жилплощадь обратно через суд после продажи ее мошенникам.

До этого Слава сообщила об изменах своего сожителя Анатолия Данилицкого. Она также посетовала, что возлюбленный так и не сделал ей предложение руки и сердца.

