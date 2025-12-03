Дочь певицы Славы рассказала, когда примет участие в новом реалити Дочь певицы Славы рассказала, что снова примет участие в реалити в новом сезоне

Победительница шоу «Выживалити. Наследники», дочь певицы Славы Александра Морозова, сообщила NEWS.ru, что в новом телевизионном сезоне снова примет участие в реалити-шоу, и не в одном. На проекте дочь Славы сдружилась с другими участниками, с которыми до сих пор общается.

Приняла бы я еще раз участие в реалити? Конечно, да! С большим удовольствием. И, надеюсь, что в новом телевизионном сезоне вы еще обязательно увидите меня в реалити, и не в одном. Пока не могу раскрывать секреты, но переговоры ведутся. Шоу «Выживалити» меня научило тому, что никогда нельзя сдаваться. Со всеми ребятами после проекта мы общаемся. Дружу с Эммой Турецкой, Васей Рыбиным, Гришей Валуевым, Рей (дочерью певицы Глюкозы. — NEWS.ru), Сашей Филиным, — рассказала Морозова.

