Слава честно рассказала о подлом предательстве со стороны возлюбленного

Певица Слава (Анастасия Сланевская) сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена) об изменах своего сожителя Анатолия Данилицкого. Она также посетовала, что возлюбленный так и не сделал ей предложение руки и сердца.

Ты выпивал в барах с прекрасными молодыми девушками. Может у тебя и нет второй семьи, но я-то знаю правду. <…> Я бы хотела, чтобы мы и дальше с тобой путешествовали. Ну, я ждала-ждала, но это все было не со мной, было с другими девушками, — рассказала Слава.

При этом артистка заявила, что сама тоже «не святая». По словам певицы, при помощи танцев в ночных клубах она пыталась справиться с внутренней болью.

Известно, что в 2023 году Слава также рассорилась со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым после неудачной пластики груди. Артистка жаловалась, что после операции у нее «одна грудь выше, другая ниже».

Также в соцсетях Сланевская предлагала комику Евгению Петросяну развестись с женой Татьяной Брухуновой. В качестве новой супруги артистка предложила кандидатуру свой сестры Елены или себя.