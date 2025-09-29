Дибров вернулся в «Кто хочет стать миллионером?». Это насовсем или хайп?

Телеведущий Дмитрий Дибров вернулся в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Это произошло в тысячном, юбилейном выпуске программы. Теперь зрителей волнует, будет ли журналист снова вести интеллектуальную программу и что станет с нынешней ведущей певицей Юлианной Карауловой. Зачем Первый канал вернул Диброва и что он сказал в эфире о разводе — в материале NEWS.ru.

Что было перед возвращением Диброва в «Кто хочет стать миллионером?»

Журналист Дмитрий Дибров вел программу «Кто хочет стать миллионером?» на протяжении 14 лет — с 2008 года. В 2023-м руководство Первого канала пригласило певицу Юлианну Караулову на роль телеведущей. Дибров остался вести ночное шоу — авторский проект «Антропология».

В августе 2025-го в СМИ появилась информация о разводе телеведущего. Его жена Полина ушла от него к бизнесмену отцу шестерых детей Роману Товстику. Для Диброва произошедшее стало большим ударом, но он смог договориться с супругой по всем вопросам, они сохранили хорошие отношения и недавно оформили расторжение брака.

Что было в тысячном выпуске «Кто хочет стать миллионером?»

В юбилейном выпуске шоу появились сразу двое телеведущих — Юлианна Караулова и Дмитрий Дибров. Они станцевали зажигательное танго и сразились в интеллектуальной викторине. Счет 1:1, оба выиграли по 200 тысяч рублей.

Дибров, как всегда, блистал остроумием и знаниями, Караулова подшучивала над ним. Они косвенно коснулись темы развода Дмитрия, хотя прямо об этом не говорилось. Дмитрий Александрович пошутил, что, несмотря на наличие «рогов», он еще в отличной форме. Ведущий спросил, нет ли у Юлианны незамужней подруги, на что она ответила: ее подруги для него, пожалуй, слишком стары, учитывая его вкусы, и ему стоит обратить внимание на более молодых девушек вроде Вали Карнавал.

Юлианна также посоветовала Диброву обратиться в программу «Давай поженимся!». Телеведущий заметил, что он хороший жених, учитывая, что теперь у него есть 200 тысяч рублей.

Телеведущий Дмитрий Дибров и Юлианна Караулова Фото: Юрий Феклистов/Пресс-служба Первого канала

Когда Диброву понадобилась помощь друга, он позвонил своему адвокату Александру Добровинскому. Именно «звездный адвокат» помогал ему с разводом с женой Полиной и публично озвучил результаты их мирового соглашения. Дибров также заявил, что развод пошел на пользу великим писателям, и выразил надежду, что и ему его ситуация тоже пойдет во благо, возможно, он создаст что-нибудь новое.

Что стоит за возвращением Диброва

NEWS.ru выяснил, что с Дмитрием Александровичем отснято три выпуска программы. Юлианну Караулову с должности ведущей «Кто хочет стать миллионером?» никто не увольнял. Возможно, Дибров и Караулова будут чередоваться в выпусках шоу, но пока нет официальной информации, останется ли Дмитрий вести программу на пару с коллегой или это «разовая акция» в честь юбилея.

Телекритик Александр Горбунов поделился мнением с NEWS.ru, что, возможно, на канале еще нет решения на этот счет, руководство ждет рейтингов и будет выбирать стратегию развития передачи, исходя из цифр просмотров и интереса аудитории. Горбунов добавил, что многие почитатели интеллектуальной игры ждут возвращения Диброва и в принципе это хороший ход.

«Это потрясающе. На Дмитрия действительно интересно по-прежнему смотреть в кадре, как он задает вопросы, как он интригует. По-прежнему видно, что он профессионал, интеллектуал, и это его проект любимый, в который он очень много вложил самого себя», — сказал Горбунов.

Телекритик считает, что Первый канал в юбилейном выпуске передачи «хайпанул» на теме развода Диброва, но при этом телеведущий смог остаться на высоте.

«Они хайпанули и здесь, и там. В этот же день, по-моему, был подкаст „Антропология“, где как раз таки в гости к Диброву пришел его адвокат Добровинский, они говорили на тему разводов, брачных контрактов и так далее. Но как достойно держался Дибров, отвечал на колкости Карауловой, сам тоже шутил. Это было органично, и никто из них не перешел какой-то грани», — считает телекритик.

