Жены Воробьева и Преснякова заменили Гагарину: все о сезоне «Голос. Дети»

19 сентября в 21:45 выйдет 3-й выпуск нового, 12-го сезона музыкального шоу «Голос. Дети». Проект стал визитной карточкой Первого канала, у него есть армия поклонников, которые с нетерпением ждут появления на экранах юных участников. Какие изменения появились в новом сезоне и чем на этот раз удивит Первый канал — в материале NEWS.ru.

Что нового появилось в шоу «Голос. Дети»

Премьера 12-го сезона «Голос. Дети» состоялась 5 сентября. Проект выходит на Первом канале с 2014 года и является адаптацией нидерландского шоу The Voice Kids, которое входит во франшизу The Voice. В программе «Голос. Дети» соревнуются участники в возрасте до 16 лет.

В этот раз в жюри вошли Дима Билан, Аида Гарифуллина, супруги Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Билан считается уже «ветераном» проекта, это его шестой сезон в шоу, Пресняков принимал участие три раза, Подольская и Гарифуллина впервые стали судьями шоу. У Натальи и Владимира будет одна команда. Специально для них в проекте есть двойное кресло с одной кнопкой. Наталья рассказала, что они с мужем, скорее всего, будут голосовать за детей не умом, а сердцем, опытный Билан же, например, мыслит стратегически.

«Технически это понятно, но что будет с сердцем и душой, мне как маме двух сыновей пока тяжело представить. Хотя я сама прошла очень много конкурсов в своей жизни и знаю, что не самое главное в них побеждать. Самое главное — верить в себя в свою мечту и просто идти дальше, следовать своему делу», — рассказала Подольская в программе «Доброе утро».

Дима Билан и участница шоу «Голос. Дети» Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

Билан считается самым опытным наставником, и зрители считают, что именно его команда победит в шоу. Еще одним из «старичков» проекта называют Полину Гагарину, но в этом сезоне она не принимает участие. Этот факт вызвал бурные дискуссии в интернете: одни зрители рады, что певицы не будет, другие, наоборот, расстроились из-за ее отсутствия.

Присоединившаяся к членам жюри шоу Аида Гарифуллина — оперная певица, она выступала в постановках Мариинского и Большого театров, пела на сцене Парижской Оперы Бастилии и Венской государственной оперы. В апреле 2025 года Гарифуллина стала женой певца Алексея Воробьева.

«Голос. Дети» ведет Яна Чурикова, а ее соведущей стала блогер Валя Карнавал. Личность бывшей девушки певца Егора Крида тоже вызывает споры. В соцсетях Валю часто обвиняют в наигранности, неискренности, отсутствии словарного запаса и собственных мыслей.

Что уже показали в шоу «Голос. Дети», кто попал в любимчики зрителей

107 конкурсантов принимают участие в отборочных турах на ТВ. Сейчас идет этап слепых прослушиваний, когда члены жюри оценивают исполнение артистов, находясь в креслах спиной к ним. Несмотря на то что пока вышло всего два выпуска, уже наметились первые лидеры и любимчики зрительской аудитории.

Мирон Зернов, который исполнил песню SHAMAN «Душа нараспашку», покорил публику. Шестилетний мальчик понравился открытостью, эмоциональностью и зажигательным танцем.

Милана Крохина исполнила мэшап из песен Con te partirò и Let«s Get It Started и очаровала всех наставников, но выбрала чету Пресняковых. Зрители пишут, что 13-летняя артистка с ее уровнем исполнения вполне могла бы участвовать и во взрослом „Голосе“.

Милана Крохина Фото: Юрий Феклистов/Первый канал

Богдан Белов удивил выбором репертуара — песней The House of the Rising Sun группы The Animals — и спел очень профессионально, несмотря на свои 10 лет. Восьмилетнему Роману Жучкову очень подошла песня «Эти глаза напротив» Валерия Ободзинского. Он был очень обаятелен, Гарифуллина не осталась равнодушной и развернулась к нему. София Дамарнацкая спела песню Евы Польны «Я знаю только лучшее в тебе» и попала в команду к Дмитрию Билану.

В чем успех шоу «Голос. Дети», зачем позвали жену Воробьева

Телекритик Александр Горбунов поделился мнением с NEWS.ru, что аудитория федеральных каналов в большей степени возрастная и проект ориентирован на «бабушек и дедушек», которые видят в участниках внуков.

«Этим бабушкам, дедушкам приятно видеть талантливых ребят, которые действительно со всей страны приезжают, как они состязаются, работают над собой. Они включают телевизор и наблюдают за чужими детьми, болеют за них. Может быть, у кого-то из них уже выросли дети, внуки и не так часто их навещают, смотреть для них такое шоу — радость», — сказал Горбунов.

По словам критика, появление нового члена жюри, Гарифуллиной, свидетельствует о том, что канал пытается разнообразить шоу. «Они ищут, пробуют певцов из разных жанров, и это только здорово, что появляются молодые певцы и певицы. Это лучше, чем если бы в жюри сидели возрастные артисты, пусть и заслуженные, с кучей званий и регалий, все равно нужно обновлять эту историю», — отметил Горбунов.

Читайте также:

Мошенничество на 600 млн. Вернут ли Газманову деньги, кого еще обманывали

Петросян на рыбалке, Волочкова без одежды: как звезды проводят бабье лето

От 20 млн. Сколько потеряет Монеточка после запрета на въезд в три страны