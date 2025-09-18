Мошенничество на 600 млн. Вернут ли Газманову деньги, кого еще обманывали

Певец Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве бизнесмену Геворку Саркисяну все свои сбережения, скопленные на пенсию. По неофициальным данным, сумма достигает 600 млн рублей. Есть ли шансы у Газманова получить свои деньги назад, чем его случай отличается от дела певицы Ларисы Долиной, которую тоже обманули мошенники, и кто еще из звезд становился жертвой аферистов — в материале NEWS.ru.

Как Олег Газманов потерял 600 млн рублей

Юрист Олега Газманова Роман Кузьмин рассказал, что бизнесмен Геворк Саркисян познакомился с семьей артиста в 2016 году и смог войти в доверие.

«В 2019 году Олег Михайлович выдал заем (был составлен договор займа, а не инвестиционный договор. — NEWS.ru) Саркисяну, как и его супруга Марина Анатольевна. Особенность в том, что это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь заработал на пенсию», — рассказал Кузьмин.

Речь шла об инвестициях в детские парки и о получении хорошей прибыли. По словам Кузьмина, через год Газманов попросил вернуть ему деньги, но Саркисян этого не сделал, каждый раз у него были разные предлоги: эпидемия ковида, невозможность перевести деньги в РФ из США.

«Саркисян хоть и гражданин России, но в последние годы проживал в Соединенных Штатах Америки, там у него семья, дом, имущество и наши деньги. Сюда он приезжает тайно по каким-то своим вопросам. Мы много раз просили его о встрече, однако он ни слова нам не говорил и уезжал», — также сообщил адвокат.

Сейчас Саркисян задержан и находится в СИЗО по обвинению в мошенничестве по другому делу.

Вернет ли Газманов деньги: мнение адвоката

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник в разговоре с NEWS.ru отметила, что говорить о перспективах подобных уголовных дел довольно сложно, так как речь идет об инвестициях, а они всегда сопряжены с финансовыми рисками: вложение может принести прибыль, но дело может и, что называется, прогореть.

«Договор займа составляет порядка 600 млн рублей, и это, конечно, весьма значительная сумма. Если такие деньги передаются в долг, то очевидно, что для лица, которое ими обладает, они не последние, так как он пытается заработать, причем это оформляется как сумма, которая подлежит возврату с процентами», — сказала адвокат.

По словам Вербицкой-Линник, следователям предстоит непростая работа, например, для начала нужно будет доказать сам факт передачи этой суммы денег. Обвиняемый может утверждать, что деньги не были переданы или были переданы не полностью, при этом он имеет право для доказательств привлекать налоговую полицию. Соответственно, вопросы могут быть уже заданы самому Газманову: как эти деньги были заработаны, были ли с них уплачены налоги.

«Поэтому, конечно, Газманов в очень непростой ситуации. Понятно, почему он избегает любого общении со СМИ и не дает комментариев», — сказала адвокат.

Вербицкая-Линник добавила, что, учитывая личность Газманова, это уголовное дело будет на особом контроле, как это было и с Ларисой Долиной, но у нее все же речь шла не об инвестициях и извлечении прибыли, а о жилплощади.

Даже признание Саркисяна виновным не дает гарантию, что Газманову вернут 600 млн рублей, пояснила адвокат.

«Вы можете добиться того, что человека признают виновным в совершении преступления, более того, его приговорят к сроку — реальному или условному, но вероятность того, что его заставят каким-то образом все эти денежные средства вернуть, особенно если у него нет денег и нет расчетных счетов на территории Российской Федерации, представляется более чем туманной», — отметила адвокат.

Как защититься от мошенников

Адвокат подчеркнула, что процент сверхбогатых пенсионеров, которые могут инвестировать, как Газманов, 600 млн рублей, в РФ невелик. Как правило, у этих людей есть свои юристы, бухгалтеры, консультанты, которые дают советы и могут даже иметь право второй подписи, без которой сделка недействительна.

Что же касается остальных, то правительство РФ и банковская система много делают для защиты граждан от аферистов. Под пристальным вниманием находятся запросы на внезапное снятие больших сумм денежных средств, при таких операциях включается период ожидания, что как раз является защитой от мошенников.

Кого еще из звезд обманули мошенники

Весной 2024 года Лариса Долина стала жертвой аферистов. Она под влиянием злоумышленников продала свою квартиру в центре Москвы по цене ниже рыночной стоимости — за 112 млн рублей и перевела эти деньги на «безопасный счет», оставшись и без жилплощади, и без средств. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в рамках суда единственной собственницей квартиры была признана Долина, жилье ей вернули. В итоге заключившая с ней сделку Полина Лурье потеряла и миллионы (суд не обязывал Долину их вернуть покупательнице. — NEWS.ru), и квартиру.

80-летняя Раиса Рязанова отдала мошенникам 4 млн рублей. Ей позвонили лжепредставители ВСУ и сказали, что якобы с ее счета были переведены 30 млн рублей. Аферисты предложили Рязановой, чтобы доказать свою невиновность, снять со своего счета и передать им 4 млн рублей. После этого мошенники перестали выходить на связь, а Рязанова обратилась в правоохранительные органы.

В 2023 году был вынесен приговор мошенникам, обокравшим народного артиста СССР Алексея Баталова. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы условно и пяти годам колонии актрису Наталью Дрожжину и ее мужа, юриста Михаила Цивина, соответственно по делу о хищении недвижимости и денежных средств легенды советского кино. По данным следствия, Дрожжина и Цивин смогли войти в доверие к семье актера и, используя доверенность, вывели со счетов наследников Баталова более 20 миллионов рублей.

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал, как осенью 2020 года остался без квартиры и денег в Керчи из-за действий предприимчивого мошенника, который даже не догадывался, что обкрадывает известного человека.

Лоза объяснил, что намеревался снять квартиру в Крыму на 10 дней. Он выбрал Керчь, связался с владельцем одной из квартир по телефону в объявлении и подтвердил готовность заплатить за аренду 11 тысяч рублей. Затем артист перевел хозяину деньги двумя частями, однако после приезда в Керчь так и не смог поселиться в жилье, за которое заплатил.

В 2021 году мошенники сняли со счетов Лидии Федосеевой-Шукшиной 400 тысяч рублей. «Оказалось, что снимали то по 20 тысяч рублей, то по 50 тысяч рублей, то сразу 150 тысяч рублей! Так и набежал мой ущерб — почти на полмиллиона. Это были все мои сбережения. Сама я шопингом не занимаюсь, так как у меня больные ноги. И в банк не ходила. А дочь Оля сходила в банк по моей просьбе и принесла выписку — в какие даты какие суммы снимались», — рассказала NEWS.ru Федосеева-Шукшина.

До этого Шукшина попала в еще более серьезную историю. Актриса подарила свою квартиру мужу Бари Алибасову, который советовал защитить таким образом недвижимость, а тот переписал ее на своего помощника. Через суд Шукшина смогла вернуть квартиру, так как было установлено, что актриса «пребывала в состоянии заблуждения в отношении природы сделки».

