«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве

Певица Алла Пугачева в интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) похвалила первого президента самопровозглашенной Республики Ичкерия Джохара Дудаева. Ее комплиментарное высказывание в адрес лидера чеченских сепаратистов вызвало большой общественный резонанс. Что по закону грозит артистке за слова о боевике — в материале NEWS.ru.

Что сказала Пугачева о Дудаеве

Пугачева дала первое интервью с момента отъезда из России. Внимание публики привлекло высказывание Пугачевой о Джохаре Дудаеве. Артистка заявила, что ей особенно запомнилась первая чеченская война, потому что она лично знала боевика. «Настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. <...> Она (жена Дудаева. — NEWS.ru) звонила мне, думала, как будто я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Стыдно ей привет передать до сих пор. Алла Федоровна… Прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив», — сказала певица.

«Злая ведьма всегда была такой»

Слова Пугачевой вызвали волну негодования в российском обществе. Некоторые отметили, что она буквально «обласкала» Дудаева. Журналист Андрей Медведев заявил, что нет «ничего удивительного в такой комплиментарной оценке террориста, головореза и автора термина „русизм“».

«Злая ведьма всегда была такой. Годами жила в ненависти к России, к людям. Считала их холопами и ничтожеством. Но вот же, два ордена „За заслуги перед Отечеством“. Сами приучили ее к тому, что ведьму будут терпеть всегда», — написал журналист и депутат Мосгордумы Андрей Медведев в своем Telegram-канале.

Андрей Медведев Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Актриса и блогер Яна Поплавская в своем Telegram-канале назвала слова артистки оправданием терроризма и заявила, что Пугачева должна ответить за это по закону.

«Налицо публичное оправдание терроризма, уголовная статья. Пугачева называет порядочным человеком террориста, убийцу русских женщин и детей. И жалеет, что его ликвидировали», — возмутилась Поплавская.

Как отреагировали на слова Пугачевой в «Ахмате»

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника Главного военно-политического управления МО РФ Апти Алаудинов тоже прокомментировал высказывание Пугачевой о Дудаеве.

«Наверное, у нее реально какой-то кризис произошел в жизни, что она стала таким образом ощущать всех террористов себе близкими. Или, может быть, она всегда и была такой, потому что, наверное, всю жизнь прожив правильно, в один день человек измениться не может. Конечно, мне бы не хотелось, чтобы она была с такими деформированными понятиями», — отметил Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» добавил, что для него самого это очень личная и тяжелая тема. В боях против Дудаева погибли его отец и брат.

«И вот хочется спросить, а есть ли совесть у этой женщины. И была ли вообще она у нее?» — резюмировал Алаудинов.

Обвинят ли Пугачеву в оправдании терроризма

Политтехнолог Алексей Ярошенко призвал возбудить уголовное дело в отношении Пугачевой за оправдание терроризма. Юрист Нечаева в беседе с NEWS.ru пояснила, что это вполне возможно и Примадонне может грозить пять лет тюрьмы.

«В заявлениях Аллы Пугачевой о Дудаеве действительно усматривается оправдание терроризма. Это статья 205.2 УК РФ. По данной статье предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей либо в размере дохода осужденного за период до трех лет. Также суд может приговорить к тюремному заключению на срок от двух до пяти лет», — сказала юрист.

Алла Пугачева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звездный адвокат Сергей Жорин в разговоре с NEWS.ru отметил, что, по его мнению, высказывания Пугачевой носят «пограничный характер» и для возбуждения уголовного дела в таких случаях обычно назначается лингвистическая экспертиза.

Адвокат Александр Трещев не стал дожидаться возбуждения уголовного дела и подал в суд на Пугачеву. Он потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей из-за фрагмента интервью, в котором она положительно отозвалась о Дудаеве как о «порядочном человеке». Адвокат Жорин заявил, что иск к певице о взыскании 1,5 млрд рублей оставят без рассмотрения, так как он не соответствует нормам российского законодательства.

«В законодательстве предусмотрена возможность взыскания компенсации морального вреда, но есть нюансы. Надлежащим истцом может быть только лицо, которому причинены нравственные страдания. Чтобы заявить иск, нужно доказать, что именно ты испытал моральный вред. Защищать чувства других без их согласия нельзя», — пояснил Жорин.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин усомнился, что Пугачеву в принципе привлекут к ответственности за слова о Дудаеве.

Он предположил, что артистка заговорила о террористе с целью разжечь межнациональную рознь. «Видно, что к интервью ее готовили по западным методичкам, но у нее ничего не получится. Россия — сильная, могучая страна. Чеченцы — наши братья, и сегодня они находятся вместе с нами в зоне СВО», — отметил Бородин.

