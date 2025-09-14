Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 16:46

Составлен список артистов, которые поддержали Пугачеву после интервью

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Некоторые российские знаменитости поддержали народную артистку СССР Аллу Пугачеву после интервью, в котором она рассказала о причинах отъезда из России и поделилась подробностями своей жизни. Кто заступился за нее?

Кто из артистов и знаменитостей поддержал Пугачеву после интервью

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова после просмотра интервью Аллы Пугачевой заступилась за нее и предположила, что та стала заложником обстоятельств, когда после начала СВО уехала на лечение в Израиль и попала под критику.

«Боже мой, к сожалению бывают такие вещи, что так сошлось (ситуация с поездкой для лечения в Израиль). Конечно, ей обидно, потому что Алла — любящий Родину и профессию человек. Мне трудно поверить, что переезд — это ее добровольное решение. Вот так все бросить и уехать. Может, какие-то чиновничьи игры, а она попала в них», — сказала актриса Woman.ru.

Певица Лолита Милявская также поддержала Пугачеву. По ее мнению, в интервью артистка поделилась переживаниями и воспоминаниями и не пыталась «разорвать связи с Россией».

«Я хочу сказать всем критикующим: дай Бог нам всем в ее возрасте так выглядеть, иметь такую память и степень уважения к тем людям, которые были с самого начала. Никакого разрыва я не вижу. Она как была величайшим русским достоянием, так она и остается», — заявила Лолита.

Телеведущий Михаил Ширвиндт в соцсетях опубликовал видео с выражением поддержки Пугачевой, отметив ее вклад в музыкальную культуру Советского Союза и современной России. Он также предположил, что артистку вынудили покинуть Родину.

«Ужасно, что человек выдающегося таланта, легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева была вынуждена покинуть страну. Ее выдавили те, кто постоянно запрещает, наказывает и осуждает. Я думаю, что эти запретители не подозревают, что это вредит их карме и так или иначе когда-нибудь им это аукнется», — отметил он.

Татьяна Тарасова Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после интервью Пугачевой заявила, что любит ее и, по ее мнению, никто не имеет права осуждать исполнительницу.

«Люди совершенно обнаглели и не понимают истину своих поступков. Алла Борисовна — очень значимый человек для нашей страны. Ее значимость — в таланте. Я люблю Пугачеву и ее талант», — сообщила она Sport24.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев также отметил, что уважительно относится к Пугачевой и не считает ее предателем. Он выразил надежду, что Примадонна когда-нибудь вернется в Россию.

«Для меня Пугачева была и есть величайшей нашей певицей. С огромным уважением к ней отношусь… Могу отвечать только за себя. Мое мнение о Пугачевой не поменялось. Мы всегда были с ней в нежнейших отношениях», — уточнил Губерниев.

Дизайнер Игорь Гуляев после интервью артистки опубликовал пост в ее поддержку в личном блоге.

«Аллуся, живи как можно дольше», — написал он.

Читайте также:

Ураганы и похолодание до 0? Погода в Москве в начале недели: чего ждать

Королевская семья Британии: последние новости, Карл III раздражен Миддлтон

«Москва слезам не верит», Домогаров, дети: как живет Марина Александрова

Алла Пугачева
новости
артисты
телеведущие
Мария Баранова
М. Баранова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.