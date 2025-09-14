Составлен список артистов, которые поддержали Пугачеву после интервью

Некоторые российские знаменитости поддержали народную артистку СССР Аллу Пугачеву после интервью, в котором она рассказала о причинах отъезда из России и поделилась подробностями своей жизни. Кто заступился за нее?

Кто из артистов и знаменитостей поддержал Пугачеву после интервью

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова после просмотра интервью Аллы Пугачевой заступилась за нее и предположила, что та стала заложником обстоятельств, когда после начала СВО уехала на лечение в Израиль и попала под критику.

«Боже мой, к сожалению бывают такие вещи, что так сошлось (ситуация с поездкой для лечения в Израиль). Конечно, ей обидно, потому что Алла — любящий Родину и профессию человек. Мне трудно поверить, что переезд — это ее добровольное решение. Вот так все бросить и уехать. Может, какие-то чиновничьи игры, а она попала в них», — сказала актриса Woman.ru.

Певица Лолита Милявская также поддержала Пугачеву. По ее мнению, в интервью артистка поделилась переживаниями и воспоминаниями и не пыталась «разорвать связи с Россией».

«Я хочу сказать всем критикующим: дай Бог нам всем в ее возрасте так выглядеть, иметь такую память и степень уважения к тем людям, которые были с самого начала. Никакого разрыва я не вижу. Она как была величайшим русским достоянием, так она и остается», — заявила Лолита.

Телеведущий Михаил Ширвиндт в соцсетях опубликовал видео с выражением поддержки Пугачевой, отметив ее вклад в музыкальную культуру Советского Союза и современной России. Он также предположил, что артистку вынудили покинуть Родину.

«Ужасно, что человек выдающегося таланта, легенда советской и российской эстрады Алла Пугачева была вынуждена покинуть страну. Ее выдавили те, кто постоянно запрещает, наказывает и осуждает. Я думаю, что эти запретители не подозревают, что это вредит их карме и так или иначе когда-нибудь им это аукнется», — отметил он.

Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова после интервью Пугачевой заявила, что любит ее и, по ее мнению, никто не имеет права осуждать исполнительницу.

«Люди совершенно обнаглели и не понимают истину своих поступков. Алла Борисовна — очень значимый человек для нашей страны. Ее значимость — в таланте. Я люблю Пугачеву и ее талант», — сообщила она Sport24.

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев также отметил, что уважительно относится к Пугачевой и не считает ее предателем. Он выразил надежду, что Примадонна когда-нибудь вернется в Россию.

«Для меня Пугачева была и есть величайшей нашей певицей. С огромным уважением к ней отношусь… Могу отвечать только за себя. Мое мнение о Пугачевой не поменялось. Мы всегда были с ней в нежнейших отношениях», — уточнил Губерниев.

Дизайнер Игорь Гуляев после интервью артистки опубликовал пост в ее поддержку в личном блоге.

«Аллуся, живи как можно дольше», — написал он.

