«Учила вести дебаты»: Пугачева «помогла» Горбачеву развалить СССР?

Народная артистка СССР Алла Пугачева рассекретила тайный разговор с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым, во время которого политик просил у нее совета. Какие еще секреты выдала Примадонна, повлияла ли Пугачева на развал страны?

Какого совета попросил Горбачев у Пугачевой

В недавнем интервью Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) Алла Пугачева призналась: бывший глава СССР Михаил Горбачев учился у нее красноречию и просил советов по общению с публикой и журналистами. Певица рассказала, как политик позвонил ей сразу после своего избрания на пост президента.

«Соединяют меня с Михаилом Сергеевичем. Он говорит: „У меня к вам одна просьба. Можем мы встретиться, у меня много вопросов, как вести дискуссии, дебаты. „Я учился, можно сказать, на ваших интервью“. Вот меня это так поразило. Говорит, у меня есть к вам вопросы, но не хочу по телефону», — поделилась воспоминаниями исполнительница.

Артистка посоветовала Горбачеву «быть открытым и честным». И он, как она считает, прислушался к ее словам.

«Я ему сказала, если не понимаете что-то, переспросите: „Не понимаю, не согласен, спасибо, что вы мне своим вопросом подсказали что-то“. Говорю, это основное сейчас для вашей роли в государстве. Он так: „Понял“», — вспомнила певица.

Пугачева назвала годы правления Горбачева «временем радости и созидания», но предположила, что ему «не хватало чего-то сногсшибательного, гениальности какой-то». При этом, по ее мнению, он «действительно хотел людям хорошей жизни, спокойной».

Что известно о дружбе Пугачевой с властью

После смерти Горбачева в 2022 году Пугачева опубликовала пост в соцсетях, где заявила, что при нем Россия перестала быть «империей зла» для всего мира, а у людей «исчез страх за будущее своих детей».



Алла Пугачева на церемонии прощания с президентом СССР Михаилом Горбачевым Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Певица призналась, что рыдала на похоронах политика и назвала время его правления «свободным». Она также отметила, что «Горбачев отвергал насилие как способ политики и удержания собственной власти».

По словам бывшего помощника Горбачева Павла Палажченко, Примадонна действительно несколько раз встречалась с Горбачевым. Однако, о чем был разговор, теперь знает только она, потому что он был один на один.

Также Пугачева призналась в интервью, что ездила в гости к экс-президенту РФ Борису Ельцину, назвав его «классным мужиком», дружила с семьей зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, называла первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко Сережей и была знакома с президентом РФ Владимиром Путиным. Но теперь, по ее словам, это «другие люди».

Кто назвал историю с Горбачевым позором

Депутат Мосгордумы и журналист Андрей Медведев в своем Telegram-канале назвал позорной историю жизни Михаила Горбачева из-за его встречи с Аллой Пугачевой. По его словам, то, что крупный политик решил просить совета у «развязной тетки, поющей на эстраде», которую считал авторитетом, говорит об уровне его мышления.

«Если Пугачева не сочиняет, если и правда ей звонил Горбачев и спрашивал у нее совета, то это вообще объясняет практически все в истории о страшном, кровавом и трагическом распаде Советского Союза», — считает журналист.

Медведев выразил мнение, что «и Горбачев, и его команда были людьми, очарованными мифом об Америке, джинсами и жвачкой». Поэтому не стоит удивляться, что они «развалили СССР» и поверили, что «американцы всерьез хотят помочь русским наладить экономику и жизнь».

«Выяснилось, что они слушали советы Пугачевой», — резюмировал Медведев.

