Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 18:12

Глава ФПБК рассказал, кто организовал нашумевшее интервью Пугачевой

Бородин рассказал, что интервью Пугачевой организовал Ходорковский

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Shutterstock/FOTODOM

Интервью певицы Аллы Пугачевой журналисту Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) организовал и проплатил бизнесмен Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рассказал NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он утверждает, что располагает сведениями об отработке Пугачевой повестки западных кураторов именно при поддержке олигарха.

Она давно с ним дружит. У нас есть доказательства, что Пугачева отрабатывает повестку западных кураторов, и в это много денег вложил Ходорковский. Он же организовал и проплатил интервью у Гордеевой. Даже виллу Пугачевой для этого снял, — сказал Бородин.

Он признал, что не понимает, чем Пугачеву обидела родина, ведь въезд в Россию ей до сих пор не закрыли. Бородин считает, что власть в РФ очень лояльна к творческим людям и представителям богемы.

Пугачевой за ее слова, даже когда она просила, не дали статус иноагента. Уголовное дело против нее здесь не завели, она может спокойно возвращаться в Россию. И ее никто не тронет. Так чем же ее обидела родина? — задается вопросом глава ФПБК.

Ранее Пугачева заявила, что ее коллега по цеху и бывший супруг Филипп Киркоров не может быть на нее в обиде. Она призналась, что дала артисту все, что могла.

Алла Пугачева
Михаил Ходорковский
иноагенты
Виталий Бородин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова объяснила истинное значение мужественности и женственности
Многоженца Сухова посадят за домогательства дочери? Какой срок ему грозит
Лукашенко раскрыл, какую роль сыграли белорусские ракеты в инциденте с БПЛА
Ошибки в общении со свекровью: фразы, которые разрушают отношения
День города в Москве в 2025 году: афиша мероприятий и история праздника
Россиянин нашел хитрый способ заработать на ипотеках
Армия РФ идет на Днепр, ВСУ в окружении: наступление ВС РФ 11 сентября
Врач рассказал, как легче пережить высокое атмосферное давление
«Наговорила на несколько статей»: резкая реакция в РФ на интервью Пугачевой
Гинеколог рассказала об особенностях третьей беременности Тодоренко
Не принятый в российскую школу ребенок зачитал по памяти стихи Пушкина
У россиян появилась новая необычная ретро-мода
Глава ФПБК рассказал, кто организовал нашумевшее интервью Пугачевой
Стало известно, какая звездная пара обзавелась первенцем
Юрист объяснил, за отправку каких смайликов грозит наказание
Конец света, Судный день и крах НАТО: что напророчила Пугачева на 2027 год
В России планируют модернизацию маткапитала
Редкое тропическое насекомое обнаружено в России
В ГД сравнили убийство Чарли Кирка с покушением на Трампа
Школьник упал в реку с самокатом и выжил
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.