Интервью певицы Аллы Пугачевой журналисту Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) организовал и проплатил бизнесмен Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рассказал NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он утверждает, что располагает сведениями об отработке Пугачевой повестки западных кураторов именно при поддержке олигарха.

Она давно с ним дружит. У нас есть доказательства, что Пугачева отрабатывает повестку западных кураторов, и в это много денег вложил Ходорковский. Он же организовал и проплатил интервью у Гордеевой. Даже виллу Пугачевой для этого снял, — сказал Бородин.

Он признал, что не понимает, чем Пугачеву обидела родина, ведь въезд в Россию ей до сих пор не закрыли. Бородин считает, что власть в РФ очень лояльна к творческим людям и представителям богемы.

Пугачевой за ее слова, даже когда она просила, не дали статус иноагента. Уголовное дело против нее здесь не завели, она может спокойно возвращаться в Россию. И ее никто не тронет. Так чем же ее обидела родина? — задается вопросом глава ФПБК.

Ранее Пугачева заявила, что ее коллега по цеху и бывший супруг Филипп Киркоров не может быть на нее в обиде. Она призналась, что дала артисту все, что могла.