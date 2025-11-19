Ходорковский пополнил список террористов и экстремистов

Экс-глава компании ЮКОС Михаил Ходорковский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) включен в перечень организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, сказано на сайте Росфинмониторинга. Также меры коснулись бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Перечень террористов и экстремистов (включенные)… Ходорковский Михаил Борисович*, 26.06.1963 года рождения, город Москва, — сказано в базе данных.

Прежде пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы принимают меры против врагов страны, которые они считают необходимыми. Так он ответил на вопрос об уголовном деле против Ходорковского и членов так называемого Антивоенного комитета.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского. Фигурантами также стали 22 члена АКР. Как отметили в Центре общественных связей ФСБ, следствие инкриминирует им создание террористического сообщества и участие в нем (статья 205.4 УК РФ), а также действия, направленные на насильственный захват или удержание власти (статья 278 УК РФ).