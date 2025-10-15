Песков высказался о мерах против Антивоенного комитета России

Российские спецслужбы принимают все необходимые меры против врагов страны, которые они считают необходимыми, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так представитель Кремля ответил на вопрос об уголовном деле против экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и членов так называемого Антивоенного комитета России, передает РИА Новости.

Есть враги страны внутри страны, есть враги страны за рубежом. Они занимаются враждебной деятельностью и наше специальное ведомство принимает необходимые меры, те, которые считает целесообразными, — сказал Песков.

Ранее ФСБ возбудила уголовное дело против Ходорковского. Фигурантами также стали 22 члена АКР. Как отметили в Центре общественных связей ФСБ, следствие инкриминирует им создание террористического сообщества и участие в нем (статья 205.4 УК РФ), а также действия, направленные на насильственный захват или удержание власти (статья 278 УК РФ).

Прежде Мещанский районный суд Москвы решил обратить в доход государства земельный участок Ходорковского. Инициатором иска выступала ФССП России.