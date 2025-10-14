Против Ходорковского завели уголовное дело о терроризме ФСБ России возбудила уголовное дело против Ходорковского о терроризме

ФСБ завела уголовное дело по обвинениям в терроризме против Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), бывшего главы компании ЮКОС. По данным ТАСС, фигурантами также стали 22 члена так называемого «Антивоенного комитета России».

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, следствие инкриминирует фигурантам создание террористического сообщества и участие в нем (статья 205.4 УК РФ), а также действия, направленные на насильственный захват или удержание власти (статья 278 УК РФ).

В список обвиняемых включили Михаила Касьянова, Марата Гельмана, Леонида Гозмана, Владимира Кара-Мурзу, Сергея Алексашенко, Дмитрия Гудкова, Сергея Гуриева, Бориса Зимина, Евгения Чичваркина, Евгения Киселева, Михаила Кокорича, Евгения Кунина, Елену Лукьянову, Юрия Пивоварова, Константина Чумакова, Анастасию Шевченко, Виктора Шендеровича, Гарри Каспарова, Кирилла Мартынова, Максима Резника, Артура Смольянинова и Екатерину Шульман (внесены Минюстом РФ в список иноагентов). Отдельно Ходорковскому предъявили обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Российское законодательство предусматривает суровые наказания за подобные преступления. Организаторам террористического сообщества грозит пожизненное лишение свободы, за насильственный захват власти — до 20 лет, а участникам террористического сообщества — до 15 лет тюремного заключения.

Ранее Мещанский районный суд Москвы решил обратить в доход государства земельный участок Ходорковского. Инициатором иска выступала ФСПП России.