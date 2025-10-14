Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 10:09

Против Ходорковского завели уголовное дело о терроризме

ФСБ России возбудила уголовное дело против Ходорковского о терроризме

Михаил Ходорковский Михаил Ходорковский Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

ФСБ завела уголовное дело по обвинениям в терроризме против Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), бывшего главы компании ЮКОС. По данным ТАСС, фигурантами также стали 22 члена так называемого «Антивоенного комитета России».

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, следствие инкриминирует фигурантам создание террористического сообщества и участие в нем (статья 205.4 УК РФ), а также действия, направленные на насильственный захват или удержание власти (статья 278 УК РФ).

В список обвиняемых включили Михаила Касьянова, Марата Гельмана, Леонида Гозмана, Владимира Кара-Мурзу, Сергея Алексашенко, Дмитрия Гудкова, Сергея Гуриева, Бориса Зимина, Евгения Чичваркина, Евгения Киселева, Михаила Кокорича, Евгения Кунина, Елену Лукьянову, Юрия Пивоварова, Константина Чумакова, Анастасию Шевченко, Виктора Шендеровича, Гарри Каспарова, Кирилла Мартынова, Максима Резника, Артура Смольянинова и Екатерину Шульман (внесены Минюстом РФ в список иноагентов). Отдельно Ходорковскому предъявили обвинение по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (часть 2 статьи 205.2 УК РФ).

Российское законодательство предусматривает суровые наказания за подобные преступления. Организаторам террористического сообщества грозит пожизненное лишение свободы, за насильственный захват власти — до 20 лет, а участникам террористического сообщества — до 15 лет тюремного заключения.

Ранее Мещанский районный суд Москвы решил обратить в доход государства земельный участок Ходорковского. Инициатором иска выступала ФСПП России.

Михаил Ходорковский
уголовные дела
терроризм
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В горах Дагестана накрыли майнинг-фермы
Ценность света: как современные окна повышают стоимость жилья
Просто и сытно: перловая каша с печенкой по-советски — как в столовой
В России повысят исполнительский сбор до 12%
Грязевые массы «поглощают» Краснодарский край
Посол Франции высказался о конфискации активов России
Дочь Ободзинского впервые прокомментировала слухи о его романе с Пугачевой
«Самая ужасная из всех»: Трамп раскритиковал Time за его фото на обложке
Россиянам в Египте объявили «сухой закон»
В Китае признались, что военные потеряли дар речи из-за российской подлодки
Киркоров не вступил в наследство отца
Лауреат Нобелевской премии мира осудил Мачадо за слова о США
Шумахер подал обнадеживающий знак после травмы головы
Из европейской страны выдворили русскоязычного пенсионера
«Я решил стать добровольцем»: Лондон обвинили в убийствах жителей ДНР
Россиянам дали советы, как правильно готовить квашеную капусту
На Украине раскрыли цель Зеленского на встрече с Трампом
В Госдуме рассказали, нужно ли заставлять россиян прививаться от гриппа
Актриса Розанова ответила на слухи о риске лишиться зрения из-за катаракты
В московском автобусе «заяц» напал на сотрудников контроля
Дальше
Самое популярное
Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 октября: разгром наемников, захват Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.