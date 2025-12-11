Известную российскую биатлонистку внесли в «черный список» на Украине

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий включена в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Спортсменке инкриминируют так называемое «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также поддержку специальной военной операции.

Анна Богалий является одной из самых титулованных российских биатлонисток, завоевавшей золотые олимпийские медали в эстафете 4×6 км на Играх 2006 года в Турине и 2010 года в Ванкувере. Помимо олимпийских наград, спортсменка также становилась трехкратной чемпионкой мира. Включение в базу «Миротворца» означает, что Богалий попала в перечень лиц, которые, по мнению авторов ресурса, представляют «угрозу национальной безопасности Украины».

Экстремистский сайт «Миротворец» был создан в 2014 году и содержит базу персональных данных, собранных нелегальными методами. В перечень попадают журналисты, артисты, политики и спортсмены, посещавшие Крым или Донбасс, а также лица, чьи действия или высказывания вызывают негативную реакцию у администраторов ресурса.

Ранее сразу 25 российских детей оказались в базе сайта «Миротворец». Согласно его информации, личные данные несовершеннолетних были внесены в базу за якобы «нарушение государственной границы» и «покушение на территориальную целостность и суверенитет» Украины.