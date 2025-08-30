Донатят ВСУ, любят Берлин: как живут дочь и внучки Горбачева

Ровно три года назад, 30 августа 2022 года, скончался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев, который считается неоднозначной политической фигурой. Как сейчас живут его потомки, чем занимаются, каких придерживаются взглядов — в материале NEWS.ru.

От чего скончался первый президент СССР Михаил Горбачев

Бывший президент СССР Михаил Горбачев умер в Москве в возрасте 91 года. В Центральной клинической больнице заявили, что он долго и тяжело болел. Незадолго до кончины политик страдал от заболевания почек, сообщили в «Горбачев-Фонде».

Источник в окружении экс-президента СССР отверг предположения о том, что причиной его смерти стал коронавирус. По его словам, Горбачев умер не от COVID-19, сказались возраст и болезни.

Политик довольно редко покидал клинику и соблюдал все меры предосторожности. Из-за серьезных проблем со здоровьем Горбачев по рекомендации врачей больше года находился в медицинском учреждении.

Незадолго до кончины он проходил процедуру гемодиализа в ЦКБ.

Как живет дочь Горбачева Ирина: муж-бизнесмен и коллекционное вино

Дочь Горбачева Ирина училась в СССР в обычной школе и закончила ее с золотой медалью. После этого она поступила в Ставропольский медицинский институт. В 1978 году, будучи студенткой, Ирина вышла замуж за однокурсника Анатолия Вирганского. В январе 1980-го у пары родилась дочь Ксения, а в марте 1987-го появилась на свет Анастасия.



Дочь Михаила Горбачева Ирина с супругом Анатолием и дочерью Ксенией Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Супруги расстались в феврале 1994 года. По информации СМИ, дочери не поддерживают отношения с отцом.

В 2006 году 49-летняя Ирина Вирганская вышла замуж за бизнесмена Андрея Трухачева. Ее новый избранник — миллионер, который, как пишут СМИ, вхож в лучшие дома Европы. Его холдинг оказывает таможенные, складские, экспедиторские услуги и занимается дистрибьюторской деятельностью.

Дочь экс-президента СССР практически всю жизнь работала с отцом и трудилась в «Горбачев-Фонде». С середины 1990-х Ирина много ездила по миру, активно занимаясь делами НКО.

В настоящее время у Ирины и ее второго супруга есть семейный бизнес — магазин с коллекционным вином, расположенный в престижном районе Шарлоттенбург в Берлине. Это далеко не единственный их источник дохода.

Дочь Горбачева не раз вспоминала, что происходило в семье после того, как отец покинул пост президента СССР. «После папиной отставки у нас, да, замолчали телефоны. Ну, замолчали и замолчали… Просто отсеклись какие-то люди. Близкие в том числе», — говорила она в одном из интервью.

Ирина всегда восхищалась знаменитым родителем: «Он знает людей. Знает их слабости, странности, недостатки и даже те недостатки, которые очень отрицательные. И все равно любит. И глупых, и злых, и смешных людей. Любых! Вот это восхищает меня в моем отце больше всего: абсолютная беспримерная порядочность и абсолютное человеколюбие».

Что стало со старшей внучкой Горбачева: тусовщица и поклонница Владимира Зеленского?

Старшая внучка Горбачева Ксения профессионально занималась балетом. Она неоднократно выступала на сцене Большого театра, но ей пришлось уйти со сцены из-за проблем со здоровьем. В 2003 году девушка окончила Московский государственный институт международных отношений. Вскоре она вышла замуж за однокурсника, сына бизнесмена Кирилла Солода. Однако через два года брак распался.

СМИ приписывали Ксении роман с продюсером Виктором Дробышем, так как она вращалась в музыкальных кругах. Внучка экс-президента СССР не подтверждала эту информацию.

В 2009 году женщина вновь вышла замуж. Ее избранником стал Дмитрий Пырченков, в прошлом концертный директор певца Авраама Руссо. В Баварии у супругов родилась дочь Александра. По информации СМИ, Ксения проживает в Германии и активно участвует в винном бизнесе родителей. По неподтвержденным данным, девушка якобы взяла фамилию дедушки.



Ксения Горбачева, внучка Михаила Горбачева Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

После начала СВО в аккаунтах магазина Ксении Горбачевой появилось несколько постов с осуждением спецоперации. Вскоре руководство компании сообщило об организации распродажи водки Zelensky с «жовто-блакитной этикеткой». Под постом поставила лайк дочь Ксении, правнучка последнего генерального секретаря ЦК ПСС.

Внучки Горбачева давно переехали в Берлин. Так, Ксения рассказала в интервью, что не хотела и боялась рожать в России. Ее сестра Анастасия не скрывала в социальных сетях, что хлопочет о немецком гражданстве для себя и своего ребенка.

На вопрос о том, в какой стране она хотела бы жить, Ксения ответила: «Где угодно в Западной Европе».

Как живет младшая внучка Горбачева: любит Берлин и японские комиксы

Младшая внучка Горбачева Анастасия всегда считалась любимицей Михаила Горбачева. СМИ писали, что она напоминала политику его покойную жену Раису Максимовну.

Анастасия замужем за пиарщиком Дмитрием Зангиевым, который ранее продвигал в России модные бренды. Девушка воспитывает сына Никиту. Анастасия ранее работала в Москве обозревателем моды в глянцевой прессе.

Позднее Анастасия перебралась с супругом в Германию. Судя по фото в социальных сетях, ее муж очень сильно увлекся эстетикой хиппи — отрастил длинные волосы, а также набил на теле множество татуировок. Анастасия увлекается японскими комиксами и коллекционирует героев аниме. Внучка Горбачева также любит сериал «Игра престолов». Она выкрасила локоны в блонд, чтобы быть похожей на Матерь драконов Дейенерис Таргариен.

«Мы думаем остаться в Берлине и получить тут гражданство», — сообщила ранее внучка Горбачева.

Муж Анастасии играет в берлинской психоделик-дум-хард-рок-группе Abanamat. На опубликованных в Сети фото он часто запечатлен со спиртным. Группа Зангиева недавно записала трек для международного музыкального сборника, сборы с которого будут перечислены на Украину. В коллаборации с Abanamat был выпущен специальный проукраинский мерч в стиле хеви-метал.



Внучка Михаила Горбачева Анастасия Вирганская с супругом Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Какая недвижимость принадлежит потомкам первого президента СССР Горбачева

СМИ сообщали различную информацию о том, какая недвижимость принадлежит наследникам Горбачева. По одним данным, в нулевые годы семья якобы купила за €7 млн в Баварии замок Хубертуса, построенный в начале прошлого века. Речь идет о поместье площадью 570 квадратных метров, расположенном на берегу горного озера Тегернзе. СМИ также писали, что в 2017 году семейство экс-президента СССР якобы выставляло на продажу эту виллу в предгорье Альп. Удалось ли продать роскошный объект недвижимости, неизвестно.

Изначально поместье было приобретено на имя Ирины Вирганской, отмечали СМИ.

Мэр коммуны Роттах-Эгерн Кристиана Кека рассказывал, что Горбачев раньше часто бывал в особняке. По словам градоначальника, он часто встречал экс-президента СССР с семьей в ресторанах, специализирующихся на блюдах из морепродуктов, или во время прогулок по набережной.

