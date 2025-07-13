Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 июля 2025 в 10:51

Историк раскрыл истинное мнение Горбачева о передаче Крыма Украине

Историк Яхшиян: Горбачев считал произволом решение Хрущева передать Крым Украине

Михаил Горбачев Михаил Горбачев Фото: Игорь Михалев/РИА Новости

Последний генсек Советского Союза Михаил Горбачев считал решение одного из своих предшественников Никиты Хрущева о передаче Крыма Украинской ССР произволом, заявил историк Олег Яхшиян в комментарии Lenta.ru. Он придерживался мнения о необходимости возвращения полуострова в состав РСФСР, но как сделать это на фоне позиции украинцев Горбачев не знал.

Горбачев разделяет мнение [члена Политбюро Михаила] Соломенцева и [председателя Президиума Верховного Совета СССР Андрея] Громыко, что передача Крыма Украине — произвол. Хрущевская акция им явно не поддерживается, но как бесконфликтно исправить сделанное Хрущевым — он не знает, — сказал эксперт.

Ранее председатель Ассоциации юристов России (АЮР), экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин заявил, что Крым мог вновь стать российской территорией еще в 1991 году в результате распада СССР. Однако Борис Ельцин, ставший первым президентом России, не уделил должного внимания этой теме. Вопрос вокруг полуострова мог быть вписан в Беловежские соглашения, добавил Степашин.

СССР
Крым
Никита Хрущев
Михаил Горбачев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 13 июля: почему нельзя спать после заката и что делать с яйцами
В Крыму обвинили Трампа в незнании причин украинского конфликта
В США назвали причину проблем в отношениях между Москвой и Вашингтоном
Лионель Месси побил уникальный рекорд
В Госдуме оценили идею «закрепостить» ипотечников
Стало известно, когда биатлонисты из РФ вернутся на международные турниры
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 13 июля: где в России сбои
Пещеру в России внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО
Удары по Украине 13 июля: огонь по военкоматам, уничтожение наемников
В Госдуме раскрыли способ сэкономить на оплате услуг ЖКХ в жару
Туристы «подавились» в итальянском ресторане после счета в 84 тысячи рублей
Путин напомнил о миссии работников рыбохозяйственного комплекса
Историк раскрыл истинное мнение Горбачева о передаче Крыма Украине
Погода в Москве в воскресенье, 13 июля: гроза и ливень закошмарят жителей?
Стала известна реальная причина дезертирства элиты ВСУ из «Волков да Винчи»
Дачникам объяснили, за какой сорняк на участке выписывают штрафы
Американский профессор нашел причину выпадов Трампа в адрес Путина
Льюис нокаутировал непобежденного Тейшейру за 35 секунд
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Назван лидер по закупкам шоколада из России
Дальше
Самое популярное
Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 11 июля: где в России сбои

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска
Россия

Наступление ВС РФ на Днепр 11 июля: гибель 40 бойцов, позорище у Покровска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.