Историк раскрыл истинное мнение Горбачева о передаче Крыма Украине

Последний генсек Советского Союза Михаил Горбачев считал решение одного из своих предшественников Никиты Хрущева о передаче Крыма Украинской ССР произволом, заявил историк Олег Яхшиян в комментарии Lenta.ru. Он придерживался мнения о необходимости возвращения полуострова в состав РСФСР, но как сделать это на фоне позиции украинцев Горбачев не знал.

Горбачев разделяет мнение [члена Политбюро Михаила] Соломенцева и [председателя Президиума Верховного Совета СССР Андрея] Громыко, что передача Крыма Украине — произвол. Хрущевская акция им явно не поддерживается, но как бесконфликтно исправить сделанное Хрущевым — он не знает, — сказал эксперт.

Ранее председатель Ассоциации юристов России (АЮР), экс-председатель правительства РФ Сергей Степашин заявил, что Крым мог вновь стать российской территорией еще в 1991 году в результате распада СССР. Однако Борис Ельцин, ставший первым президентом России, не уделил должного внимания этой теме. Вопрос вокруг полуострова мог быть вписан в Беловежские соглашения, добавил Степашин.