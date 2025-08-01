Историк объяснил, почему Горбачев поддержал Запад в войне против Ирака Историк Кнутов: Горбачев поддержал Запад в войне против Ирака ради кредитов США

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев не стал поддерживать Ирак во время войны в Персидском заливе, чтобы угодить США, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он напомнил, что к моменту начала конфликта СССР уже находился на стадии «предраспада», и поддержка Саддама Хусейна ему была ни к чему.

СССР в тот период проводил прозападную политику, которая нравилась бы США и ФРГ. Горбачев рассчитывал на помощь с их стороны, в частности, на кредиты. И поэтому все, что делал Запад, считалось якобы прогрессивным, — подчеркнул эксперт.

Кнутов добавил, что антииракская кампания межнациональной коалиции, возглавляемой США, освещалась в СМИ однобоко. Медиа представляли ее как победоносное шествие войск Штатов и НАТО, отметил он.

Практически все сводки новостей были заполнены материалами о зверствах, которые военные Ирака совершали на территории Кувейта. Медийная обработка была мощнейшая и послужила основой для нового вторжения США в Ирак уже в XXI веке, — заметил собеседник.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что в период войны в Персидском заливе Горбачев фактически сдал позиции СССР на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, тогда генсек сделал то, чего от него хотели американцы.