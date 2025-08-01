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01 августа 2025 в 14:35

Историк объяснил, почему Горбачев поддержал Запад в войне против Ирака

Историк Кнутов: Горбачев поддержал Запад в войне против Ирака ради кредитов США

Михаил Горбачев Михаил Горбачев Фото: imago stock&people/Global Look Press

Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев не стал поддерживать Ирак во время войны в Персидском заливе, чтобы угодить США, сказал в беседе с NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. Он напомнил, что к моменту начала конфликта СССР уже находился на стадии «предраспада», и поддержка Саддама Хусейна ему была ни к чему.

СССР в тот период проводил прозападную политику, которая нравилась бы США и ФРГ. Горбачев рассчитывал на помощь с их стороны, в частности, на кредиты. И поэтому все, что делал Запад, считалось якобы прогрессивным, — подчеркнул эксперт.

Кнутов добавил, что антииракская кампания межнациональной коалиции, возглавляемой США, освещалась в СМИ однобоко. Медиа представляли ее как победоносное шествие войск Штатов и НАТО, отметил он.

Практически все сводки новостей были заполнены материалами о зверствах, которые военные Ирака совершали на территории Кувейта. Медийная обработка была мощнейшая и послужила основой для нового вторжения США в Ирак уже в XXI веке, — заметил собеседник.

Ранее директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров заявил, что в период войны в Персидском заливе Горбачев фактически сдал позиции СССР на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, тогда генсек сделал то, чего от него хотели американцы.

Ирак
Ближний Восток
Михаил Горбачев
США
Марина Емельянцева
М. Емельянцева
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