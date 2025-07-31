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31 июля 2025 в 17:51

Смехов назвал одного из важнейших людей для Москвы

Актер Смехов назвал Горбачева одним из важнейших людей для Москвы

Михаил Горбачев Михаил Горбачев Фото: Arnie Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

Актер Вениамин Смехов в интервью RTVI заявил о своей благодарности генсеку и президенту СССР Михаилу Горбачеву за эпоху перемен в Советском Союзе. По словам артиста, с приходом политика к власти в стране началась перестройка, открывшая доступ ко многому из ранее запрещенного.

И вообще воздух свободы благодаря Горбачеву и этому времени, он отличается от предыдущих эпох: эпохи Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева. Если говорить, кому я в Москве благодарен, то, наверное, один из самых важных людей моей Родины и моей столицы — это Михаил Сергеевич Горбачев, — подчеркнул Смехов.

Актер отметил, что в годы правления Горбачева «то, что было закрыто, открывалось». В качестве примера он привел свое участие в памятном мероприятии у дома режиссера Всеволода Мейерхольда, ставшего жертвой сталинских репрессий. Смехов отметил, что именно в период перестройки стало возможным открыто говорить на ранее запретные темы и чтить память несправедливо забытых деятелей культуры.

Ранее народная артистка России Клара Новикова рассказала в интервью NEWS.ru, как Михаил Горбачев, о котором она иногда шутила в своих выступлениях, при жизни ел ее борщ. По словам собеседницы издания, он признался, что супруга Раиса такой не готовила.

До этого стало известно о смерти старейшего члена Политбюро ЦК КПСС Вадима Медведева, которому было 96 лет. Он был одним из соратников Горбачева. Бывший партаппаратчик принимал активное участие в демократизации государства в эпоху перестройки.

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