«Раиса такой не готовила»: Новикова раскрыла, как кормила Горбачева борщом

Народная артистка России Клара Новикова рассказала в интервью NEWS.ru, как последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев, о котором она иногда шутила в своих выступлениях, при жизни ел ее борщ. По словам собеседницы издания, он признался, что супруга Раиса такой не готовила.

Мы встретились с Горбачевым в доме наших общих друзей. Раисы Максимовны уже не было. В тот день мы решили посидеть в складчину: каждый что-то принес к столу. Меня попросили приготовить борщ. Я принесла еще и вареники. Михал Сергеевич ел борщ медленно, со вкусом, потом посмотрел на меня и сказал: «А Раиса такой не готовила», — рассказала Новикова.

Ранее артистка вспомнила, как покойный актер Александр Ширвиндт устроил ей проверку во время одного из концертов. По словам Новиковой, он хватал ее за ноги. После концерта Ширвиндт признался юмористке, что она «умеет держать удар». Также она добавила, что именно Ширвиндт научил ее набивать трубку.

До этого Новикова рассказала, что теперь редко общается с ведущей программы «Аншлаг» Региной Дубовицкой. Как напомнила собеседница, коллега придумала то, что разошлось на многие программы на ТВ.