«Он все время хватал меня за ноги»: Новикова о Ширвиндте

«Он все время хватал меня за ноги»: Новикова о Ширвиндте Клара Новикова рассказала, что Ширвиндт хватал ее за ноги на выступлениях

Народная артистка России Клара Новикова рассказала в интервью NEWS.ru, что покойный актер Александр Ширвиндт устроил ей проверку во время одного из концертов. По ее словам, он хватал ее за ноги.

Не то чтобы дружили, Ширвиндт хорошо ко мне относился. Однажды Александр Анатольевич пришел ко мне на спектакль с Михал Михалычем Державиным и Леней Каневским. Вы понимаете, когда у тебя на концерте сидит в первом ряду Александр Ширвиндт? Что ты можешь шутить? Что можно шутить при Ширвиндте?! Он все время хватал меня за ноги, пытался расколоть. «Кларка, а ты умеешь держать удар», — сказал мне потом Александр Анатольевич, — рассказала Новикова.

По ее словам, именно Ширвиндт научил ее курить трубку. Он также показал Новиковой, как потом чистить это устройство.

Первую трубку мне набил Александр Анатольевич Ширвиндт. Он и раскуривать меня научил. Показал, как потом чистить трубку. Сигарету можно выкурить быстро, а курить трубку — это процесс. Мы с Говорухиным вместе курили трубки, когда виделись в общих компаниях. Иногда я ее забывала: «Без трубки сегодня, мою будешь курить». И доставал вторую, он носил две. Говорухин курил задумчиво, не вынимая изо рта, задумчиво, — вспомнила Клара Новикова.

Как добавила юмористка, один раз Ширвиндт объяснил ей, почему не готов взять ее в Театр сатиры.

Однажды Шура мне сказал: «Кларка, я бы взял тебя в свой театр, но мои возрастные дамы этого не переживут, они оторвут у меня то, что мне уже давно не надо, — добавила Новикова.

Ранее юмористка высказалась о коллега Елене Степаненко. По словам Новиковой, на красивую фигуру бывшей жены народного артиста РСФСР Евгения Петросяна оглядывались все отдыхающие на пляже, когда она только начинала карьеру.