Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
20 июля 2025 в 17:16

«Он все время хватал меня за ноги»: Новикова о Ширвиндте

Клара Новикова рассказала, что Ширвиндт хватал ее за ноги на выступлениях

Клара Новикова Клара Новикова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народная артистка России Клара Новикова рассказала в интервью NEWS.ru, что покойный актер Александр Ширвиндт устроил ей проверку во время одного из концертов. По ее словам, он хватал ее за ноги.

Не то чтобы дружили, Ширвиндт хорошо ко мне относился. Однажды Александр Анатольевич пришел ко мне на спектакль с Михал Михалычем Державиным и Леней Каневским. Вы понимаете, когда у тебя на концерте сидит в первом ряду Александр Ширвиндт? Что ты можешь шутить? Что можно шутить при Ширвиндте?! Он все время хватал меня за ноги, пытался расколоть. «Кларка, а ты умеешь держать удар», — сказал мне потом Александр Анатольевич, — рассказала Новикова.

По ее словам, именно Ширвиндт научил ее курить трубку. Он также показал Новиковой, как потом чистить это устройство.

Первую трубку мне набил Александр Анатольевич Ширвиндт. Он и раскуривать меня научил. Показал, как потом чистить трубку. Сигарету можно выкурить быстро, а курить трубку — это процесс. Мы с Говорухиным вместе курили трубки, когда виделись в общих компаниях. Иногда я ее забывала: «Без трубки сегодня, мою будешь курить». И доставал вторую, он носил две. Говорухин курил задумчиво, не вынимая изо рта, задумчиво, — вспомнила Клара Новикова.

Как добавила юмористка, один раз Ширвиндт объяснил ей, почему не готов взять ее в Театр сатиры.

Однажды Шура мне сказал: «Кларка, я бы взял тебя в свой театр, но мои возрастные дамы этого не переживут, они оторвут у меня то, что мне уже давно не надо, — добавила Новикова.

Ранее юмористка высказалась о коллега Елене Степаненко. По словам Новиковой, на красивую фигуру бывшей жены народного артиста РСФСР Евгения Петросяна оглядывались все отдыхающие на пляже, когда она только начинала карьеру.

Клара Новикова
юмористы
Александр Ширвиндт
сцена
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мария Захарова станет певицей? Коллаборация с Птахой, что известно
В Госдуме раскрыли, грозит ли полный запрет на использование VPN
Израильские военные подорвали очередной объект «террористов» в секторе Газа
ВСУ атаковали Россию десятками дронов весь день
Ограничения на полеты вводились в трех аэропортах Москвы
Муж Валерии возмутил Сеть пикантным видео с незнакомками
«Я их не хочу»: Лолита сравнила российских артистов-мужчин с детьми
SHAMAN раскрыл, почему выбрал себе в пару Мизулину
SHAMAN ответил хейтерам, которые не верят в его роман с Мизулиной
SHAMAN назвал свою «космическую» мечту
«Оформляй все на себя»: Шаляпин дал совет SHAMAN по свадьбе с Мизулиной
Сборная России по тхэквондо не попадет на чемпионат мира
«Возьми, боже, что нам негоже»: политолог о передаче танков Abrams Украине
От парков до соборов: что посмотреть в Красноярске самостоятельно
На Украине раскрыли, кто заставил Зеленского обратиться к России с просьбой
Составлен список звезд, которых могут выдать России как преступников
Разведка США пообещала разоблачить фейк о вмешательстве РФ в 2016 году
«Сатанизм прогрессирует»: Захарова оценила отмену праздников во Франции
Составлен список певцов и поэтов среди политиков в России
Стало известно, чем может закончиться третий раунд переговоров РФ и Украины
Дальше
Самое популярное
Небоскребы Москвы: 444 метра над землей
Общество

Небоскребы Москвы: 444 метра над землей

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России
История

Настоящая дата окончания Второй мировой войны: почему ее изменили в России

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков
Общество

Необычный многолетник с ярко-алыми цветами! Цветет до заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.