Слухи о смерти, рак, слова об СВО и Украине: где сейчас Клара Новикова

Слухи о смерти, рак, слова об СВО и Украине: где сейчас Клара Новикова

Народная артистка России Клара Новикова призналась, что столкнулась со слухами о собственной смерти. Что она рассказала, правда ли, что актриса собирается переселяться в дом престарелых, говорила ли она об СВО?

Что известно о состоянии Клары Новиковой

Клара Новикова заявила, что не ложилась в больницу из-за проблем со здоровьем и не собирается переселяться в дом престарелых. Накануне в Сети снова появились слухи о проблемах у артистки.

«Мне позавчера позвонила подруга из Америки. <…> Оказалось, что в интернете написали, что я умерла и вся Россия в трауре. Она так осторожно спрашивала у меня: „Кларуша, это ты?“ <…> Хорошо, что я посмеюсь и забуду. Потому что я уже привыкла. Но люди-то верят», — подчеркнула Новикова.

Она отметила, что наблюдается у своих врачей. Кроме того, у артистки есть помощница, которая может обратиться к медикам в случае необходимости.

Известно, что Новикова победила онкологическое заболевание. Артистка признавалась, что рак отступил благодаря своевременному лечению и позитивному настрою.

Как сложилась личная жизнь Клары Новиковой

Клара Новикова, урожденная Герцер, появилась на свет 12 декабря 1946 года в Киеве. Ее обучение началось в Киевской студии эстрадно-циркового искусства, а после переезда в столицу она завершила образование в ГИТИСе.

В 1976 году артистку пригласили в «Москонцерт», а позднее она стала участницей телепередачи «Аншлаг». За свою карьеру на сцене она воплотила множество образов, среди которых особенно выделяется Тетя Соня.

Фамилия Новикова досталась юмористке от первого мужа — барабанщика Виктора Новикова. Также она состояла в браке с журналистом Юрием Зерчаниновым, от которого родила дочь Марию. Со вторым супругом артистка прожила до самой его смерти, которая произошла в 2009 году. В январе 2023 года появилась информация, что Новикова начала встречаться с молодым мужчиной.

Говорила ли Клара Новикова об СВО

Клара Новикова рассказывала, что после начала спецоперации получила десятки сообщений от близких друзей, которые живут на Украине.

«Я не хочу, чтобы на Украине была война. Политикам надо разговаривать, а никто, по-моему, пока не хочет… Моя подруга пишет: „У нас стреляют!“ У нее дети, внуки. Из разных городов Украины мне сегодня пишут люди, которых я знаю всю жизнь и дружу с ними много лет, и все они очень боятся. Это кошмар!» — поделилась она с NEWS.ru.

В феврале 2024 года артистка призналась, что из-за СВО она уже давно не была на Украине, но продолжила общаться с местными друзьями. Она также уточнила, что не собирается покидать Россию.

«Я с ними дружу до сегодняшнего дня. Хотя это порой непросто. Я никуда не уезжаю, потому что здесь мое все. Я здесь живу очень много лет. Почему я должна оправдываться? Я не хочу этого делать», — сказала Новикова.

Читайте также:

Развод после 17 лет брака, мнение об СВО, карьера: как живет Галустян

Слухи о переезде из РФ, скандальная вечеринка, покушение: как живет Собчак

Новый скандал, шоу о жизни в деревне, второй брак: где сейчас Ивлеева