25 октября 2025 в 00:20

Новый скандал, шоу о жизни в деревне, второй брак: где сейчас Ивлеева

Анастасия Ивлеева Анастасия Ивлеева Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Анастасия Ивлеева попала в новый скандал, после того как обвинила блогеров во временной передаче аккаунтов мошенникам за большой гонорар. Что об этом известно, как сейчас живет инфлюенсер?

Что Ивлеева сказала об украденных аккаунтах звезд

Свою версию происходящего с украденными аккаунтами звезд Ивлеева изложила в личном Telegram-канале. После чего знаменитость резко осудили взломанные коллеги Ида Галич и Ксения Бородина.

Ивлеева поддержала теорию о том, что популярные блогеры специально поделились аккаунтами со скамерами, которые обманули тысячи россиян. По ее информации, владельцы крупных аккаунтов якобы могли получить процент от мошенников. В ответ недавно «взломанная» Бородина предположила, что оппонентка «куриным пометом надышалась», и припомнила ей «голую» вечеринку. А Галич заявила, что в такой ситуации меньше всего хочется видеть похожие посты.

В итоге на канале Ивлеевой появился пост, где утверждалось, что мнение на ситуацию выразила редакция ее ресурса. Авторы сообщили, что подсветили историю со взломами с разных точек зрения.

С каким шоу Ивлеева вернулась на экраны после «голой» вечеринки

В ночь с 20 на 21 декабря 2023 года в московском клубе «Мутабор» прошла вечеринка знаменитостей с дресс-кодом almost naked (в переводе с английского — «почти голый»), которая вызвала широкий резонанс в обществе. Среди участников мероприятия присутствовали рэпер Джиган со своей супругой Оксаной Самойловой, заслуженный артист РФ Дима Билан, народный артист России Филипп Киркоров и певица Ольга Орлова, а также другие знаменитости.

После того как фото звезд попали в Сеть, общественники возмутились их откровенными костюмами и фривольным поведением. Проведение «голой» вечеринки в условиях спецоперации назвали неуместным и вызывающим.

Организатор вечеринки Ивлеева после скандала лишилась всех рекламных контрактов, закрыла свой бизнес по производству чипсов и газировки, а также перестала появляться в Сети. Недавно в соцсетях она призналась, что после своей «отмены» не пользовалась макияжем полтора года.

В августе блогер запустила новое YouTube-шоу под названием «Чегеря». В этом проекте она с юмором и иронией делится своим опытом жизни в деревне с супругом, который занимается фермерством. В шоу также участвуют местные жители. Сама блогер доит коров, помогает при родах у животных и занимается консервированием огурцов.

Блогерша назвала формат шоу «свежим и оригинальным», а первые серии уже набирают тысячи просмотров.

Что известно о втором замужестве Ивлеевой

В декабре 2024 года теледива сообщила о своем втором замужестве. Имя своего избранника она тогда не назвала, но опубликовала фотографии с Филиппом Бегаком, который является ведущим телеканала «Культура» и бизнесменом.

Его дедушка — знаменитый советский писатель Юлиан Семенов, а бабушка — дочь детской писательницы Наталии Кончаловской и падчерица Сергея Михалкова. Родители Филиппа — архитектор и телеведущий Алексей Бегак и художница Дарья Семенова.

Пара поженилась в тихой атмосфере без привлечения внимания публики. Молодожены отметили, что событие было праздником для них самих и не являлось инструментом пиара.

