Пенсии не хватит даже на продукты. Сколько Пугачева тратит на Кипре

Певица Алла Пугачева получает в России пенсию 105 тысяч рублей каждый месяц. Эти деньги артистка копит на банковских счетах, а потом выводит за границу. Для россиянина со средней пенсией это огромные деньги. NEWS.ru проанализировал расходы звездной семьи на Кипре.

Сколько Пугачева и ее семья тратят на еду

Алла Пугачева получает пенсию 105 тысяч рублей ежемесячно, это примерно €1100 по нынешнему курсу ЦБ. На Кипре один человек тратит на продукты от 250 до 350 евро, на семью из четырех человек, как у Пугачевой (двое взрослых и двое детей), нужно минимум €1400. Певице не хватит российской пенсии даже на стандартную продуктовую корзину, впрочем, вряд ли ее семья тратит на еду так мало.

На Средиземноморье можно попробовать разнообразные морские деликатесы: осьминога и моллюсков на гриле, краба. Семья Пугачевой любит посещать итальянский ресторан Tartufo, который держит украинский бизнесмен. В этом году юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) провел свой день рождения с женой и детьми Лизой и Гарри в этом заведении. На праздничный ужин они потратили €2000, что на самом деле не так уж и много для торжественного случая.

В этом ресторане можно заказать ребрышки ягненка за €39 и запить их бокалом вина за €150. Обычный, не праздничный ужин на семью из четверых человек с напитками, включая алкоголь, будет стоит около €1000.

Прогулки Галкина на суперъяхте

В этом году Галкин отметил день рождения скромно, но обычно он любит устраивать вечеринки на яхте. Водные развлечения, прогулки на «корабликах» — самое популярное развлечение у жителей курортного региона. Но кто-то выбирает катамаран, а кто-то — плавучий дом со всеми удобствами. У семьи Пугачевой нет собственной яхты, арендовать приличное судно можно и за €1500 в день, но юморист предпочитает суперъяхту Majesty 110 Oxana, произведенную в ОАЭ. Сейчас она выставлена владельцем на продажу за $7,3 млн, но снять ее на день можно за €15 тысяч, то есть почти 1,5 млн рублей.

Сколько Пугачева и Галкин тратят на образование детей

На Кипре дети Галкина и Пугачевой, 12-летние близнецы, пошли в частную школу. Родители выбрали для них American Academy Limassol, сочетающую в себе британскую и американскую систему образования. Это не самая дорогая школа в Лимасоле. Обучение в старших классах American Academy Limassol стоит €8 тысяч в год, на двоих детей семья тратит €16 тысяч, то есть почти 1,5 млн рублей.

Дети ходят на различные дополнительные занятия, занимаются музыкой и танцами. На Кипре один из самых популярных видов спорта среди богатых жителей — большой теннис, теннисных школ и кортов предостаточно. Абонемент на месяц стоит €1100, за двоих детей нужно заплатить €2200.

Сколько Пугачева и Галкин тратят на коммунальные услуги

У Пугачевой и Галкина в Лимасоле есть апартаменты в башне One на берегу моря. Их покупка в 2017 году обошлась семье почти в миллион долларов. После приобретения элитной недвижимости вся семья получила вид на жительство на Кипре. Это трехэтажные апартаменты с панорамным остеклением. Жилье на берегу моря в оживленном районе было куплено как инвестиционное. Семья проживает в другом месте — на вилле в тихом закрытом поселке, расположенном недалеко от причала.

Супруги оплачивают коммунальные услуги и за виллу, и за апартаменты, в которых они не проживают. Жители Кипра платят муниципальный налог, он составляет 1–2% от рыночной стоимости жилья на 2013 год, то есть речь о ценах на недвижимость, которые были более 10 лет назад. За два объекта Пугачева платит не более €1000–1500 в год. Сообщалось, что на коммунальные платежи и охрану виллы супруги расходуют примерно €7000 в год. Электричество стоит €400 за квартал, вода — €50 каждые два месяца.

Даже если семья не проживает в башне One, они должны платить common expenses (общие расходы на содержание жилого помещения): уборку территории, обслуживание лифта, уход за зелеными насаждениями, уличное освещение, чистку общего бассейна и другие. Это не менее €100 в месяц, или €1200 в год.

Светская львица Алена Кравец заявила, что ежемесячное содержание недвижимости на Кипре обходиться семье в 2 млн рублей в год. Несмотря на высокую стоимость коммунальных услуг, скорее всего, расходы составляют около 1–1,5 млн рублей. Но даже накопленной за год пенсии Пугачевой не хватит на оплату коммуналки на Кипре. Семья Аллы Борисовны живет на накопления, деньги, заработные ей самой и Максимом Галкиным на родине.

