15 октября 2025 в 08:59

Стало известно, на чем Пугачева продолжает зарабатывать в России

SHOT: Пугачева продолжает зарабатывать в России на процентах от вкладов

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Покинувшая Россию певица Алла Пугачева по-прежнему зарабатывает на родине, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, речь идет о процентах от банковских вкладов. Утверждается, что звезда эстрады ежемесячно кладет на счета более 105 тысяч рублей.

Как уточнил канал, эти деньги 76-летняя Пугачева получает в качестве пенсии. Из них 41 995 рублей — компенсация за звание народной артистки. Еще 29 тысяч рублей ей выплачивают за один из ее орденов. В общей сложности за последний год певица получила более 1,2 млн рублей.

По данным источника, Пугачева какое-то время копит деньги на банковских счетах, а после выводит их за границу. Одна из таких транзакций была на 46 млн рублей.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о проведении расследования в отношении Пугачевой из-за ее возможных связей с зарубежными спецслужбами. По его словам, последнее интервью артистки могло быть организовано при участии британской разведки.

Россия
певицы
артисты
Алла Пугачева
вклады
банки
пенсии
