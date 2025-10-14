Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 23:32

Пугачеву подозревают в работе на британские спецслужбы

RT: ФПБК начал расследование связи Пугачевой с иностранными спецслужбами

Алла Пугачева Алла Пугачева Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил о проведении расследования в отношении певицы Аллы Пугачевой из-за ее возможных связей с зарубежными спецслужбами, передает RT. По его словам, последнее интервью артистки могло быть организовано при участии британской разведки.

Мы в отношении Пугачевой сейчас проводим расследование. Полагаем, что она имеет связь с иностранными спецслужбами. И я допускаю, что ее последнее интервью было организовано спецслужбами Великобритании, — сказано в сообщении.

Также он упомянул о возможном получении Пугачевой денежного вознаграждения в размере около двух миллионов долларов от бывшего главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Представитель ФПБК отметил, что организация неоднократно направляла обращения с требованием признать певицу иностранным агентом.

Ранее Бородин заявил, что певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), которая уехала из России после начала СВО, в месяц продолжает зарабатывать на российских слушателях 5 млн рублей, а в год — 60 млн рублей. На примере артистки он призвал лишить всех иностранных агентов прав в стране.

Алла Пугачева
спецслужбы
иноагенты
Виталий Бородин
