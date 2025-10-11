Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 10:17

Глава ФБПК на примере Земфиры объяснил, зачем лишать прав всех иноагентов

Бородин: в РФ иноагентов нужно лишить всех прав из-за сохранившихся заработков

Виталий Бородин Виталий Бородин Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), которая уехала из России после начала СВО, в месяц продолжает зарабатывать на российских слушателях 5 млн рублей, а в год — 60 млн рублей, написал в Telegram-канале глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. На примере артистки он призвал лишить всех иностранных агентов прав в стране.

Можно уехать, можно получить статус иноагента, но сохранить все права и продолжать накапливать миллионы с тех, кого предал, — это особая форма искусства. Нужно лишить всех прав иноагентов!написал Бородин.

Ранее выяснилось, что Земфира следит за статусом индивидуального предпринимателя в России. По данным РИА Новости, необходимые сведения поданы в налоговую инспекцию, следует из юридических документов.

Между тем продюсер Сергей Лавров рассказал, что у Земфиры самые высокие гонорары по сравнению с другими артистами-иноагентами, уехавшими жить за границу после 2022 года. Он отметил, что она в этом вопросе уникальный музыкант, и на ее концерты люди едут даже за границу, чего не бывает у других артистов.

Земфира
Виталий Бородин
иноагенты
шоу-бизнес
